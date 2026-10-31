Peștera din România care ascunde o lume izolată de 5,5 milioane de ani. De ce doar câțiva cercetători pot intra aici

Peștera Movile din România ascunde un ecosistem izolat de milioane de ani. Ce forme de viață au descoperit cercetătorii și de ce accesul este restricționat.

Peștera din România care ascunde o lume izolată de 5,5 milioane de ani | Profimediaimages.ro

În România există un loc în care timpul pare să fi stat pe loc de milioane de ani. Ascunsă la peste 20 de metri sub pământ, o peșteră din județul Constanța adăpostește un ecosistem unic, cu forme de viață adaptate unor condiții extreme. Accesul este strict restricționat, iar descoperirile făcute de cercetători au atras atenția comunității științifice internaționale.

Peștera Movile, locul unic din România unde viața există fără lumina Soarelui. Ce au descoperit cercetătorii la 20 de metri sub pământ

Peștera Movile, aflată în județul Constanța, la marginea municipiului Mangalia, este unul dintre cele mai neobișnuite locuri din România. Situată la aproximativ trei kilometri de Marea Neagră, aceasta ascunde un ecosistem subteran rar, care s-a dezvoltat în întuneric, fără să depindă de lumina Soarelui.

Peștera a fost descoperită în 1986 și este asociată cu un sistem de ape subterane bogate în sulf, aproape complet izolat de mediul de la suprafață. Potrivit documentației UNESCO World Heritage Centre, unele dintre speciile care trăiesc aici au început să colonizeze acest mediu în urmă cu aproximativ 5,5 milioane de ani. Asta nu înseamnă însă că toate organismele au rămas neschimbate în tot acest timp.

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Cum a fost descoperită Peștera Movile

Descoperirea Peșterii Movile, în apropiere de Mangalia, a avut loc în anul 1986 și este asociată cu speologul român Cristian Lascu. Cercetările realizate ulterior au scos la iveală un ecosistem neobișnuit, în care numeroase organisme au reușit să se adapteze unor condiții extreme.

Unul dintre cele mai interesante aspecte este modul în care funcționează acest ecosistem. Spre deosebire de majoritatea mediilor naturale, aici viața nu se bazează pe energia luminii solare. Materia organică este produsă printr-un proces numit chemosinteză, care folosește energia obținută din reacțiile chimice.

Descoperirea a atras atenția cercetătorilor din mai multe domenii, printre care biologia, microbiologia și studiul evoluției. Peștera Movile este considerată un exemplu important pentru înțelegerea modului în care viața se poate adapta în medii extreme.

Potrivit documentației oficiale UNESCO World Heritage Centre, particularitatea acestui loc constă tocmai în existența unei comunități biologice care poate supraviețui fără aportul direct de energie solară.

Ce se ascunde la peste 20 de metri sub pământ

Peștera Movile se află la o adâncime de aproximativ 21 de metri. Accesul se face printr-un puț artificial, iar galeriile sunt dispuse pe două niveluri. Partea superioară este mai uscată, în timp ce nivelul inferior conține apă subterană bogată în compuși ai sulfului.

Condițiile din interior sunt foarte diferite de cele de la suprafață. Aerul conține cantități reduse de oxigen și concentrații ridicate de dioxid de carbon și metan în anumite zone. Apa este bogată în hidrogen sulfurat, un gaz care are mirosul specific de ouă stricate.

Aceste condiții fac ca mediul din peșteră să fie dificil și chiar periculos pentru persoanele care nu sunt pregătite corespunzător. Cu toate acestea, numeroase organisme s-au adaptat și au reușit să supraviețuiască aici.

Peștera Movile rămâne astfel unul dintre cele mai spectaculoase exemple de ecosistem subteran din România și un loc de mare interes pentru cercetătorii care studiază limitele vieții pe Pământ, mai notează whc.unesco.org.

Ce viețuitoare trăiesc în Peștera Movile, locul din România unde viața nu depinde de lumina Soarelui

Peștera Movile din județul Constanța ascunde un ecosistem cu totul neobișnuit. Potrivit UNESCO, aici au fost identificate 51 de specii de nevertebrate, dintre care 35 sunt considerate endemice pentru peșteră sau pentru sistemul de ape subterane din apropiere.

Printre viețuitoarele descoperite se numără păianjeni, crustacee, insecte și viermi. Unele dintre acestea au dezvoltat adaptări speciale pentru a supraviețui în întuneric. De exemplu, anumite organisme și-au pierdut ochii sau pigmentația, în timp ce altele au antene și membre mai lungi, care le ajută să se deplaseze și să exploreze mediul subteran.

UNESCO World Heritage Centre scrie că această biodiversitate este importantă pentru cercetători, deoarece oferă informații despre felul în care organismele se adaptează la condiții extreme.

Cum poate exista viață în Peștera Movile fără lumina Soarelui

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale Peșterii Movile este faptul că ecosistemul său nu depinde de fotosinteză. În mod obișnuit, lumina solară stă la baza celor mai multe lanțuri trofice de pe Pământ. Aici, însă, lucrurile funcționează diferit.

Baza ecosistemului este formată din microorganisme care produc materie organică folosind energia obținută din reacții chimice. Procesul se numește chemosinteză.

Bacteriile folosesc substanțe precum hidrogenul sulfurat și metanul pentru a produce materia organică necesară supraviețuirii. Aceasta devine apoi hrană pentru alte organisme din peșteră. În timp, s-a format astfel un ecosistem complex, care poate funcționa fără energia obișnuită provenită de la Soare.

Potrivit UNESCO, Peștera Movile reprezintă un exemplu deosebit de ecosistem subteran susținut prin chemosinteză.

De ce accesul în Peștera Movile este interzis turiștilor

Deși este unul dintre cele mai interesante locuri din România, Peștera Movile nu poate fi vizitată de turiști. Accesul este strict controlat, pentru ca mediul natural să nu fie afectat.

Organismele care trăiesc aici sunt sensibile la schimbările din mediul înconjurător. Introducerea unor microorganisme sau substanțe din exterior ar putea modifica echilibrul ecosistemului. În plus, aerul din anumite galerii poate fi periculos pentru oameni, din cauza concentrațiilor de gaze și a nivelului redus de oxigen.

Potrivit UNESCO, încă de la descoperirea peșterii au fost luate măsuri speciale de protecție. Intrarea este securizată printr-un sistem cu trei porți, iar accesul este permis doar în condiții controlate.

Monitorizarea și cercetarea sunt realizate de specialiști, inclusiv de membrii Group for Underwater and Speleological Exploration (GESS).

De ce este Peștera Movile atât de importantă pentru cercetători

Peștera Movile este unul dintre primele exemple cunoscute de ecosistem terestru în care viața este susținută prin chemosinteză. Descoperirea sa a oferit oamenilor de știință ocazia de a studia organisme care trăiesc în condiții foarte diferite de cele întâlnite la suprafață.

Cercetările ajută la înțelegerea modului în care evoluează speciile în medii izolate și cum reușesc microorganismele să supraviețuiască fără lumină solară.

Aceste informații sunt importante și pentru studiile despre posibilitatea existenței vieții în alte medii extreme. Cercetătorii pot analiza dacă mecanisme asemănătoare ar putea permite apariția și dezvoltarea vieții în locuri unde lumina Soarelui nu ajunge.

Potrivit UNESCO World Heritage Centre, biodiversitatea și caracteristicile biologice ale Peșterii Movile o transformă într-un ecosistem subteran cu o valoare științifică deosebită.

Peștera Movile și UNESCO. Ce statut are în prezent

Peștera Movile figurează pe Lista indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, după ce România a transmis propunerea de includere la 15 aprilie 2024.

Documentația oficială evidențiază valoarea naturală a peșterii și biodiversitatea sa neobișnuită. Totuși, există o diferență importantă: Peștera Movile nu este încă inclusă oficial în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

În prezent, aceasta se află pe Lista indicativă, care reprezintă o etapă preliminară în procesul de evaluare pentru o eventuală includere în patrimoniul mondial.

Potrivit UNESCO World Heritage Centre, propunerea României are la bază caracterul excepțional al ecosistemului și importanța sa pentru cercetarea științifică.

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