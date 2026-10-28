Lacul misterios din Grecia care rămâne cald tot anul. Se află lângă Atena, iar adâncimea lui nu este cunoscută pe deplin

Turiștii și localnicii din Atena se pot bucura de ape termale la doar câțiva kilometri de capitală. Iată despre ce lac este vorba și cât costă să te relaxezi acolo.

Lacul misterios din Grecia care rămâne cald tot anul | Gettyimages

Prăbușirea plafonului unei peșteri a format un lac pe care nici măcar apele mării nu îl pot răci.

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Lacul misterios din Grecia care rămâne cald tot anul

Lacul Vouliagmeni se află la doar 20 de minute de centrul Atenei. Apele sale salmastre, cu proprietăți termale, mențin o temperatură constantă, între 22°C și 29°C. Sub lac se întinde un sistem de tuneluri inundate, cartografiat pe distanțe de kilometri, a cărui explorare de către scafandri este interzisă, conform unei surse.

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Lacul Vouliagmeni: un lac termal natural de pe Riviera Atenei

Lacul Vouliagmeni este un lac termal natural situat pe Riviera Atenei, în Grecia, la aproximativ 20 de kilometri sud de centrul Atenei.

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Principalele caracteristici

Apa și temperatura: Lacul este alimentat atât de apa mării, cât și de izvoare termale subterane, ceea ce îi conferă statutul de apă salmastră, cu temperaturi cuprinse între 22°C și 29°C, așa cum am menționat anterior.

Origine: Lacul s-a format în urma prăbușirii plafonului unei peșteri de calcar, provocată de un cutremur.

Experiență de tip SPA: În apele lacului trăiesc pești de mici dimensiuni din specia Garra Rufa, cunoscuți drept „pești-doctor”. Aceștia ciugulesc celulele moarte ale pielii, oferind o experiență naturală asemănătoare unui tratament de exfoliere.

Facilități în apropiere: Complexul dispune de șezlonguri, cabane pentru relaxare, vestiare, dușuri și un restaurant.

Program și tarife: În general, lacul este deschis zilnic, între orele 8:00 și 19:00. Tariful standard de acces este de aproximativ 17 € în zilele lucrătoare și 19 € în weekend. Sunt disponibile și opțiuni de ședere superioare, la tarife mai ridicate.

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Lacul Vouliagmeni, situat în inima Rivierei Atenei, este o adevărată bijuterie ascunsă a frumuseților naturale din regiunea Attica. Amplasat într-un peisaj idilic, acest remarcabil fenomen geologic îi așteaptă pe vizitatori să-i descopere farmecul.

Apele salmastre ale lacului, alimentate în permanență atât de mare, cât și de izvoare termale subterane, oferă o experiență balneară naturală cu totul aparte.

Lacul Vouliagmeni se numără printre cele mai apreciate atracții turistice din Atena, datorită caracteristicilor sale deosebite. În primul rând, amplasarea sa privilegiată reprezintă un avantaj major. În plus, lacul beneficiază de condiții climatice plăcute, pe tot parcursul anului. De asemenea, acolo se țin și competiții sportive.

Cu toate acestea, sunt și turiști care atestă că temperaturile nu sunt atât de ridicate în această perioadă a anului. Chiar și așa, atmosfera este deosebită și promite o experiență aparte.

Proprietățile terapeutice ale apelor lacului sunt bine-cunoscute, acestea fiind apreciate pentru efectele lor benefice asupra sănătății.

Lacul Vouliagmeni, aflat pe Riviera Atenei, s-a format în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, în urma prăbușirii plafonului unei peșteri subterane. Însă povestea sa este mai degrabă una despre un fenomen geologic spectaculos decât despre descoperirea sa de către o anumită persoană.

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Cum s-a format lacul Vouliagmeni

Inițial, a fost o peșteră uriașă, ascunsă în subteran. În zonă exista un sistem de cavități săpate în roca de calcar, modelate treptat de circulația apei și de procesele geologice.

În timp eroziunea, fisurile din rocă și mișcările tectonice au slăbit structura peșterii, ducând la prăbușirea plafonului. De asemenea, este posibil și ca un cutremur să fi contribuit la prăbușire.

Odată cu prăbușirea unei porțiuni din plafon, cavitatea subterană s-a deschis la suprafață și s-a umplut cu apă, formând lacul pe care îl pot vizita turiștii astăzi.

Lacul este alimentat de apa mării și de surse subterane, iar circulația apei prin sistemul de cavități contribuie la menținerea temperaturii sale relativ ridicate. Astfel a devenit popular pentru apele sale termale.

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Explorarea și studiul științific al peșterii subacvatice au început în 1989, în colaborare cu o echipă internațională de scafandri speologi. Ulterior, explorările au scos la iveală un labirint subacvatic de tuneluri și galerii, cu o lungime totală explorată de aproximativ 3.123 de metri.

Formarea lacului s-a petrecut în urmă cu aproximativ două milenii, însă explorarea științifică a peșterii subacvatice a început în epoca modernă.

Un detaliu fascinant: lacul nu reprezintă doar o întindere de apă caldă, ci și deschiderea vizibilă a unui vast sistem subteran, ale cărui galerii nu au fost explorate în întregime.