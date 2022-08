Planta care vindecă trupul și sufletul. Lidia Fecioru dezvăluie cum trebuie folosită: ”Tratamentul se face 2-3 luni"

Lidia Fecioru a oferit informații prețioase despre cum putem folosi planele în favoarea noastră și ce beneficii au unele flori pe care le avem chiar ăn grădină sau în ghiveciul cu flori.

Care este planta cu beneficii miraculoase pentru trup Și suflet. Lidia Fecioru a explicat cum trebuie folosită

Lidia Fecioru a prezentat cum se face ceaiul de crăițe, leac pentru o serie de afecțiuni. Crăița (Tagetes patula) este bogată în substanțe cu efecte antispastice, vermifuge, hipotensive, digestive si purgative. Crăița trateaza afectiunile pancreasului, dar și pe cele secundare unei funcționări deficitare a acestui organ, cum sunt psoriazisul, neurodermita, vederea slabă sau vitiligo.

”Sunt foarte bune ca medicament. Floarea se folosește des la diverse preparate. O putem bea ca ceai, o putem face ulei pentru boli de piele cum ar fi psoriazisul sau anumite iritații.

Cum se prepară acest ulei: se pun 150 gr de flori tocate bine într-un borcan de 500 ml. Jumătate de borcan de flori tocate și jumătate cu ulei de floarea soarelui. Se lasă o săptămână, 10 zile la macerat, la întuneric, apoi se strecoară.

Au un miros foarte puternic și sunt importante pentru sistemul nervos, pentru a adormi, pentru a ne vindeca sufletul, mintea. Ajută la regăsirea de sine. Tratamentul de face 2-3 luni: 21 zile cu 7 zile pauză.

Se bea câte un pahar pe tot parcursul zilei. Dacă vrem pentru stomac sau pancreas se pun 2-3 flori la un pahar de apă, deci mai concentrat. Bem ceai din ele pentru că este foarte aromat și bun” a spus Lidia Fecioru la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Ce meserii ascunse a avut Lidia Fecioru

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul vieții și despre cât de mult i s-a schimbat viața, după ce a decis să plece de acasă.

"Viața mea s-a liniștit de când am plecat. Am muncit foarte mult, dar zbuciumul a fost până atunci, pentru că am făcut facultate, am făcut școală de coafeză ca să am o meserie. Tot timpul tata îmi spunea că meseria este brățară de aur. Am fost 6 ani coafeză, iar de fiecare dată când aveam examenele îmi luam concediu.", a dezvăluit ea pentru Antena Stars.

De asemenea, Lidia Fecioru a fost pasionată de medicină, însă nu și-a dorit niciodată să lucreze în acest domeniu.

"Mi-am ales specializarea, criminalistică medicină legal, morfologie, îmi plăcea tot ce ținea de misterele morții. Încă de când am intrat la facultate gândul meu era să mă fac neurochirurg, cred că eram un bun neorochirurg.", a mai spus ea.

