Ploaia de stele Leonide atinge punctul maxim în noiembrie 2026. Află în ce nopți poate fi observată din România și la ce oră sunt cele mai mari șanse să vezi meteoriții.

Pe cerul României va putea fi văzut unul dintre cele mai cunoscute fenomene astronomice ale lunii noiembrie. Ploaia de stele Leonide revine în 2026, iar momentul de maximă activitate este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

În condiții ideale, pot fi observați până la 15 meteori pe oră. Pentru o experiență cât mai bună, este recomandat ca observațiile să fie făcute după miezul nopții, dintr-un loc cu cer întunecat, departe de luminile orașelor.

Ploaia de stele Leonide revine pe cerul României. Când poate fi observat fenomenul spectaculos din noiembrie 2026

Potrivit NASA , Leonidele vor putea fi observate în primele ore ale dimineții de 17 și 18 noiembrie, după ce Luna apune. Agenția americană estimează că fenomenul poate produce aproximativ 15 meteori pe oră în condiții ideale, însă numărul celor vizibili poate fi mai mic.

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American Meteor Society confirmă că maximul activității este așteptat în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. Calendarul Organizației Internaționale pentru Meteori (IMO) indică momentul maxim pe 17 noiembrie, la ora 23:45 UTC, adică 18 noiembrie, la ora 01:45, în România.

Prin urmare, cele mai bune șanse de observare pentru cei din țara noastră vor fi în a doua parte a nopții de 17 spre 18 noiembrie, până în zori.

De unde provin Leonidele și de ce sunt atât de spectaculoase

Leonidele sunt produse de resturile lăsate în urmă de cometa 55P/Tempel-Tuttle. În fiecare an, în luna noiembrie, Pământul traversează zona prin care au trecut aceste particule. Când intră în atmosfera terestră, ele se încălzesc și ard, lăsând în urmă dâre luminoase pe cer. Acestea sunt cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Potrivit NASA, Leonidele sunt printre cei mai rapizi meteori. Acestea pot ajunge la viteze de aproximativ 71 de kilometri pe secundă. Fenomenul este activ între 6 și 30 noiembrie, însă cele mai multe apar în apropierea momentului de maxim.

Cum poți vedea ploaia de stele Leonide din România

Pentru a urmări fenomenul nu ai nevoie de telescop sau de alte instrumente astronomice. Ai nevoie doar de un cer senin și de un loc cu cât mai puțină poluare luminoasă.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” recomandă alegerea unei zone aflate departe de luminile orașelor. Cele mai bune locuri sunt în afara localităților, la munte sau la marginea orașelor mari.

Pentru a avea șanse mai mari să vezi meteori, ține cont de câteva recomandări:

Alege un loc întunecat, departe de iluminatul stradal și de clădiri.

Urmărește cerul după miezul nopții, în special în noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

Lasă-ți ochii să se obișnuiască cu întunericul timp de aproximativ 30 de minute.

Nu folosi telescopul sau binoclul. Meteorii pot apărea în diferite zone ale cerului, iar ochiul liber oferă un câmp vizual mai larg.

Îmbracă-te gros și ia cu tine un scaun pliant sau un șezlong. Temperaturile pot fi scăzute în timpul nopții.

Ai răbdare și urmărește cerul cel puțin o oră.

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