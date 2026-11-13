Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea în weekendul 14-15 noiembrie 2026. Temperaturile scad brusc în România. Unde sunt așteptate ninsori

Cum va fi vremea în weekendul 14-15 noiembrie 2026. Temperaturile scad brusc în România. Unde sunt așteptate ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru weekendul 14-15 noiembrie 2026. Vremea se va răci brusc în următoarele zile.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 17:43
Vremea se răcește semnificativ începând din acest weekend. | Pexels
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vremea se va răci brusc în România în următoarele zile, cu diferențe de temperatură de aproape 10 grade Celsius. Vineri, 13 noiembrie, temperaturile vor crește până la 17 grade Celsius în aproape toată țara, urmând ca începând de sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile maxime să fie de 8-9 grade Celsius.

Cum va fi vremea sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în toată țara

În București se va înregistra o răcire accentuată a vremii începând de sâmbătă. Vineri, maximele vor fi de 25 de grade Celsius, iar sâmbătă, valorile nu vor trece de 8 grade Celsius, cu minime de 0 grade Celsius.

În Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă sâmbătă, 14 noiembrie. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius, cu cer însorit pe tot parcursul zilei, urmând ca seara, vremea să se răcească până la -4 grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

La munte va fi iarnă în toată regula sâmbătă. Temperaturile maxime vor fi de 4 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de -4 grade Celsius. Meteorologii au anunțat amestec de ninsoare şi ploaie, iar la altitudini înalte se va depune un strat subțire de zăpadă.

Prognoza meteo duminică, 15 noiembrie 2026, în toată țara

Vremea din București va fi mai caldă duminică, 15 noiembrie, decât ziua precedentă, iar cerul va fi predominant însorit, cu nori pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius, iar minimele vor fi de 4 grade Celsius.

Temperaturile vor scădea ușor în Cluj-Napoca. Duminică, temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius, iar pe timpul nopții se vor înregistra minime de -1 grad Celsius, mai cald decât ziua precedentă. Cerul va fi atât însorit, cât și cu nori.

Ultima zi de weekend vine cu o încălzire ușoară a vremii la munte. Temperaturile maxime vor fi de 6 grade Celsius, iar cele minime vor scădea la -1 grad Celsius. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei.

Cum va fi vremea începând de luni, 16 noiembrie, în București

Săptămâna începe cu cer predominant noros și temperaturi maxime de 11 grade Celsius în București. Pe timpul serii, vremea se va răci, iar minimele vor scădea până la 4 grade Celsius în ziua de luni, 16 noiembrie.

Cea mai caldă zi din săptămână va fi miercuri, când temperaturile maxime vor fi de 17 grade Celsius în București, iar cele minime vor scădea la 6 grade Celsius, cerul fiind înnorat pe tot parcursul zilei.

Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme. Ce ar putea urma în România în iarna 2026–2027.Meteorologii urmăresc un f...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol
Antena 3 Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme. Ce ar putea urma în România în iarna 2026–2027.Meteorologii urmăresc un fenomen rar
Vortexul polar slăbește neobișnuit de devreme. Ce ar putea urma în România în iarna 2026–2027.Meteorologii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate de avertizarea hidrologilor
Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate de avertizarea hidrologilor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x