Cum va fi vremea în weekendul 14-15 noiembrie 2026. Temperaturile scad brusc în România. Unde sunt așteptate ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru weekendul 14-15 noiembrie 2026. Vremea se va răci brusc în următoarele zile.

Vremea se va răci brusc în România în următoarele zile, cu diferențe de temperatură de aproape 10 grade Celsius. Vineri, 13 noiembrie, temperaturile vor crește până la 17 grade Celsius în aproape toată țara, urmând ca începând de sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile maxime să fie de 8-9 grade Celsius.

Cum va fi vremea sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în toată țara

În București se va înregistra o răcire accentuată a vremii începând de sâmbătă. Vineri, maximele vor fi de 25 de grade Celsius, iar sâmbătă, valorile nu vor trece de 8 grade Celsius, cu minime de 0 grade Celsius.

În Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă sâmbătă, 14 noiembrie. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius, cu cer însorit pe tot parcursul zilei, urmând ca seara, vremea să se răcească până la -4 grade Celsius.

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La munte va fi iarnă în toată regula sâmbătă. Temperaturile maxime vor fi de 4 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de -4 grade Celsius. Meteorologii au anunțat amestec de ninsoare şi ploaie, iar la altitudini înalte se va depune un strat subțire de zăpadă.

Prognoza meteo duminică, 15 noiembrie 2026, în toată țara

Vremea din București va fi mai caldă duminică, 15 noiembrie, decât ziua precedentă, iar cerul va fi predominant însorit, cu nori pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius, iar minimele vor fi de 4 grade Celsius.

Temperaturile vor scădea ușor în Cluj-Napoca. Duminică, temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius, iar pe timpul nopții se vor înregistra minime de -1 grad Celsius, mai cald decât ziua precedentă. Cerul va fi atât însorit, cât și cu nori.

Ultima zi de weekend vine cu o încălzire ușoară a vremii la munte. Temperaturile maxime vor fi de 6 grade Celsius, iar cele minime vor scădea la -1 grad Celsius. Cerul va fi predominant însorit pe tot parcursul zilei.

Cum va fi vremea începând de luni, 16 noiembrie, în București

Săptămâna începe cu cer predominant noros și temperaturi maxime de 11 grade Celsius în București. Pe timpul serii, vremea se va răci, iar minimele vor scădea până la 4 grade Celsius în ziua de luni, 16 noiembrie.

Cea mai caldă zi din săptămână va fi miercuri, când temperaturile maxime vor fi de 17 grade Celsius în București, iar cele minime vor scădea la 6 grade Celsius, cerul fiind înnorat pe tot parcursul zilei.