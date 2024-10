La finalul lunii octombrie 2024, ploaia de meteori va atinge apogeul. Descoperă data când cerul va prinde viață pe timpul nopții, oferind un spectacol de neuitat.

Pe 21 și 22 octombrie 2024, va avea loc apogeul ploii de meteori Orionide, un spectacol anual spectaculos de meteorite. Această ploaie de meteori provine din resturile lăsate de Cometa Halley și se poate observa de obicei între 2 octombrie și 7 noiembrie. În nopțile de vârf, sub condiții ideale, pot fi văzute între 20 și 30 de meteori pe oră​.

Citește și: Zodia vedetă a lunii noiembrie 2024. Femeile cu acest semn zodiacal au o mare reușită

Ploaie de meteoriți în octombrie 2024. Data când cerul va prinde viață pe timpul nopții

Pe 21 și 22 octombrie 2024, iubitorii de astronomie vor avea ocazia să asiste la un fenomen celestial impresionant: ploi de meteori Orionide. Această ploaie de meteoriți, care se desfășoară anual între 2 octombrie și 7 noiembrie, își atinge apogeul în noaptea dintre 21 și 22 octombrie, oferind o oportunitate deosebită pentru observarea cerului înstelat.

Articolul continuă după reclamă

Orionidele își au originea în Cometa Halley, una dintre cele mai celebre comete, care orbitează Soarele o dată la aproximativ 76 de ani. Pe măsură ce cometa se deplasează prin sistemul solar, lasă în urmă o urmă de praf și particule.

Atunci când Pământul traversează această urmă de resturi, particulele mici, de obicei de dimensiunea unor granule de nisip, intră în atmosfera noastră la viteze extrem de mari, generând spectaculoasele lumini ale meteorilor, cunoscute sub numele de "stele căzătoare"​.

În timpul apogeului, sub ceruri întunecate și departe de lumina orașelor, se pot vedea între 20 și 30 de meteori pe oră. Conform specialiștilor, cel mai bun moment pentru observare este de obicei după miezul nopții, între orele 2 a.m. și 5 a.m., când constelația Orion este înaltă pe cer​.

Citește și: Ce este burnout-ul, afecțiunea cu care se confruntă Andreea Marin. Ce simptome are

Pe lângă ploaia de meteori, un alt eveniment interesant va fi apariția Cometei C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), care ar putea fi suficient de strălucitoare pentru a fi observată cu ochiul liber, adăugând un plus de magie serii​.

Pentru a beneficia la maximum de acest fenomen, iată câteva sfaturi utile pentru observatori:

Evită zonele cu poluare luminoasă. Căutând un loc deschis, departe de lumini artificiale, vei putea aprecia mai bine meteoritul.

Oferă-ți aproximativ 30 de minute pentru ca ochii tăi să se adapteze la întuneric. Evită să te uiți la telefoane sau alte surse de lumină.

Vremea de toamnă poate fi răcoroasă, așa că îmbracă-te corespunzător și ia cu tine o pătură sau un scaun confortabil.

Meteorii pot apărea în valuri. Dacă nu observi imediat, nu te descuraja; acordă-ți timp să te bucuri de cerul înstelat.

Citește și: Superlună 17 octombrie 2024. Cum ne afectează "Luna Plină a Vânătorului" de joi și de ce e specială