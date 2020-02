Polo Ralph Lauren lanseaza o colectie inspirata din jocurile de noroc

El a demisionat din fruntea Ralph Lauren Corporation in septembrie 2015, dar are inca un cuvant greu de spus in companie.

Averea sa este estimata la 6.3 miliarde de dolari, ceea ce il face sa fie al 102-lea cel mai bogat om din Statele Unite ale Americii.

Ralph Lauren s-a nascut pe 14 octombrie 1939 in Bronx (New York), iar dupa ce a facut armata s-a angajat ca asistent de vanzari la compania Brooks Brothers.

Dupa trei ani la Brooks Brothers, Ralph Lauren si-a deschis propria companie si initial producea doar cravate. In 1968, Ralph Lauren a lansat prima sa colectie dedicata barbatilor si, datorita pasiunii pentru sport, a denumit-o "Polo".

El era inca la inceput de drum si facea livrarile catre magazine personal, insa s-a bucurat de un succes rapid, iar din 1971 a inceput sa creeze si haine pentru femei.

Hainele create de Ralph Lauren s-au bucurat tot timpul de un succes major, iar in 1974 toti barbatii din filmul Marele Gatsby au fost imbracati de designerul american.

Din 1978, Ralph Lauren a intrat si pe piata parfumurilor. Mai intai cu un parfum pentru femei, pentru ca apoi sa apara si unul pentru barbati. A fost pentru prima data cand un designer lansa doua parfumuri intr-o perioada atat de apropiata.

Din 1981, Ralph Lauren a adus hainele sale si in Europa. El a fost primul designer american ce a reusit acest lucru, iar magazinul a fost deschis la Londra.

Hainele create de aceasta companie au prins peste 100 de coperte ale unor reviste celebre precum GQ, Forbes, Time si Vogue. Din 2000, Polo Ralph Lauren isi vinde hainele si online.