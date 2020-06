Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2020. Cât durează, ce trebuie să faci și ce rugăciuni trebuie să rostești

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe luni, 15 iunie, și durează până în data de 28 iunie inclusiv.

Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, Postul Sâmpetrului – cum este numit în popor – are o durată variabilă în fiecare an, deoarece începutul lui este legat de data Sfintelor Paști. În acest an, Postul Sfinților Apostoli durează două săptămâni începe luni, 15 iunie, și durează până în data de 28 iunie inclusiv.

Sfinții Petru și Pavel. Află ce nume se sărbătoresc

Potrivit Pravilei Marei și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, luni, miercuri și vineri se mănâncă legume fără untdelemn, marți și joi aceleași cu untdelemn (și vin), iar sâmbăta și duminica putem consuma și pește. Dezlegarea la pește se dă și luni, marți și joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untdelemn și vin. La hramuri și la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) se dă dezlegare la pește, în orice zi a săptămânii ar cădea.