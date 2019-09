Povestea Claudiei, fata care s-a născut bătrână: „Am doar 20 de ani, dar arăt de 140. Viața, oricât ar fi de scurtă, trebuie trăită din plin”

De când avea doar patru luni, pielea Claudiei a început să îmbătrânească. Zeci de teste mai târziu, familia a aflat că bebelușul suferea de o boală genetică rară, Progeria. Copila avea să îmbătrânească de șapte ori mai repede decât un om normal. Cum arată viața fetei a cărui corp are 140 de ani?

Claudia Amaral s-a născut bătrână. Când avea patru luni, părinții ei au început să își pună întrebări despre sănătatea fiicei lor. Medicii nu au avut un răspuns imediat pentru aspectul îmbătrânit al bebelușului.

Când a împlinit un an, Claudia a primit un diagnostic. Suferea de Progeria, o boală genetică rară, ce cauzează o accelerare a procesului de îmbătrânire. Părinții ei au fost avertizați că fetița nu va trăi mai mult de 12-14 ani.

Astăzi, la 20 de ani, Claudia uimește comunitatea medicală.

„Progeria este o boală ce mă îmbătrânește de șapte ori mai repede decât un om normal. Ca să înțelegeți mai bine, eu am 20 de ani, dar, după cum se vede, arăt de 140. Am toate afecțiunile unui om bătrân: probleme cu densitatea osoasă, probleme cu inima etc. În mod normal, speranța de viață a cuiva cu această boală este undeva la 13-15 ani, dar eu am avut noroc”, a explicat tânăra.

Aspectul ei fizic atrage multe priviri curioase, dar familia și prietenii îi sunt mereu alături.

„Nu am simțit niciodată că sunt altfel. Familia și prietenii mei sunt minunați. Nu am avut probleme niciodată, nici măcar la școală. Mi se întâmplă zilnic să fiu privită pe stradă. Unii oameni chiar vin și mă întreabă ce boală am sau câți ani am”, a povestit Claudia.

Refuză să se lase învinsă de boală

„Progeria nu mă împiedică să fac ce îmi doresc. Îmi trăiesc viața de parcă aș fi perfect sănătoasă. Mi se mai întâmplă uneori să mi se discloce șoldul, din cauza problemelor osoase, dar nu mă doare deloc. Medicii îmi spun mereu să mă odihnesc, dar eu nu vreau să aud de așa ceva! Îmi place să ies cu prietenii în oraș, să dansez”, a adăugat ea.

Claudia și-a dedicat viața celor care suferă de același sindrom. Ea călătorește în întreaga lume, ținând discursuri despre lupta cu Porgeria. Ea speră ca, prin povestea ea, cei afectați de Progeria să înțeleagă că viața, oricât de scurtă ar fi, trebuie trăită din plin.

Foto: Facebook/ Claudia Amaral