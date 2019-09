De la droguri la salvat vieți! Povestea incredibilă a unei consumatoare de heroină

După ce a învins dependența de heroină, Stela, o fostă consumatoare ajută alte persoană să câștige lupta cu drogurile. A renunțat și a luat-o de la capăt de mai multe ori, aceasta este un simbol al persoanelor care au reușit să se trateze.

Stela a fost eroina unui material la Casa Jurnalistului în 2014. Cu o poveste de viață teribila, aceasta reușeste să își povestească dramele cu zâmbetul pe buze.

Fără o familie unită, cu o copilărie chinuită

“Ca oricare, îți dorești o familie închegată, unită, dar la mine nu a fost așa. Tata era șofer pe TIR și nu prea stătea pe acasă. Maică-mea a început să îl înșele cu văru lui. S-au despărțit când eram în clasa I și de atunci am fost cal de curse între Târgoviște și Pitești.”

Mama sa s-a recăsătorit cu un alt bărbat care a început să le abuzeze fizic pe amândouă, dar care avea pretenția să fie numit „tată”. La 12 ani s-a mutat la bunici, s-a angajat la o fabrică de biscuiți cu normă întreagă. Muncea non-stop, schimbul unu, schimbul doi și schimbul trei.

A renunțat la școală pentru a-și putea câștiga pâinea. Dormea nopțile în fabrică, iarna pe cuptorul de biscuiți, unde era cald și vară pe răcitor.

La aproximativ 17 ani a fost abuzată de trei bărbați, unul dintre aceștia fiind chiar vărul ei. Nu au reușit să îi facă nimic, în schimb, Stela, a intrat la închisoare pentru tentativă de omor. Singură contra trei persoane, a stat în arest 17 zile după care s-a judecat și a rămas la o sentință de doi ani.

”Atunci s-a produs click-ul. Am zis că dacă propriul tău văr, care era ca un frate, încearcă să abuzeze de tine… Pentru mine nu mai exista nimeni.”

Timp de 20 de ani nu a vărsat nicio lacrimă, a făcut terapie cât pentru zece persoane. „Eram sloi. Atunci m-am schimbat. Mi-am tăiat păru, m-am apucat să sparg, să fac prostii, mi-am făcut brigade”.

A început să comită infracțiuni, să consume droguri, iar pușcăria îi era o a doua casă.

“Când furam, mereu dădeam la amărâți, eram un fel de Robin Hood. În 96 am început cu drogurile, când aveam 20 de ani. Prima oară am tras la folie. Dar nu eram dependentă, trăgeam din când în când. În 2000 am început să mă injectez. O făceam ca să depășesc stresu, problemele.”

S-a infectat cu HIV și a aflat abia când a intrat la pușcărie, la Rahova. Din acel moment, Stela s- a schimbat, un an de zile a durat să se obișnuiască cu ideea. În închisoare și-a găsit și dragostea, pe Denisa.

“În 2005 m-am eliberat. Aveam o prietenă care mi-a zis să mă duc în vacanță cu ea, în Italia. Și cum am ajuns acolo am început să fur, să fac bani, să mă droghez cu cocaină. Denisa se eliberase și se angajase ca asistentă tot în Italia. Eu nu am vrut să stau acolo și așa am stat mult timp Italia -România”

A început să se injecteze din nou din cauza geloziei. Era paranoică, credea că Denisa are pe altcineva. „Arătăm ca un cadavru, da nu mă vedeam”

S-a internat în spital, însă a fugit imediat

A luat decizia de se interna în spital, la scurt timp a fugit. A revenit însă după o perioadă scurtă de timp și a început tratamentul cu metadonă.

“Dimineața băgam metadonă, seara când pleca doctorul, mai băgam heroină. Când îl vedeam pe doctorul Abagiu cât își dădea silința pentru mine, să mă fac bine, mi-am zis că nu mă mai droghez atât. Ca să nu-l dezamăgesc pe omu asta. Am plecat din spital, am zis că mă mai droghez dimineața și seara câte una, atât. ”

Din cauza drogurilor a fost aproape de a se sinucide. Cu un glonț pe țeava pistolului și gata să tragă. S-a oprit și a hotărât să o termine cu heroina.

A schimbat anturajul, a plecat din cartierul în care a locuit pentru 17 ani și a început o viață nouă în Sălaj, unde a mers la terapie săptămânal.

Dar tot nu eram bine, apoi am dat-o în băutură, am început să beau, vreo doi ani de zile, două sticle de vodcă, cam așa, pe zi. M-am îmbolnăvit și cu hepatita C, că așa am dat și în ciroză. Ăla a fost un alt moment în care am zis că e timpul să pun stop”.

Din acel moment, viața Stelei a fost una nouă. ”Mă uit la mine și zic, băi, eu sunt Stela?”

A realizat că se poate distra și fără alcool, fără droguri. Se amuză la gândul că acum câțiva ani nu concepea că se poate acest lucru.

A deschis un centru comunitar în Sălaj

A început să ajută și alte persoane, a deschis un centru comunitar în Sălaj cu ateliere de teatru, muzică, pictură. A dus 60 de persoane la munte pentru prima oară.

“Copiii ăia n-au știut să iasă din Ferentariul ăla. Când am coborât cu ei din tren, au zis «Vai, zici că sunt desenați!». Am înnebunit, tu îți dai seama?”.

A ținut sesiuni la școala de vară despre droguri și HIV studenților, a făcut consiliere cu dependenții de heroină. Acum dorește să facă campanii antidrog în școli și o sală de box pentru copii.

“Nu vreau să fac promisuni, dar ce îmi pun în cap, aia fac. Nu mă las. Vreau să fac o sală de box pentru copiii din Ferentari. Decât să stea pe acolo, prin gunoaie, e bine să aibă o activitate. Să dea la sac, să scoată tot ce e rău din ei. Omu nu mai știe ce e bunătatea.”

