Pretențiile de lux ale Regelui Charles, dezvăluite de angajați. De la scaunul de toaletă, la șireturi călcate pentru pantofi

El este cunoscut pentru faptul că se bucură de cele mai fine lucruri din viață și se spune că este deosebit de pretențios în ceea ce privește rutina sa zilnică. Potrivit cunoscătorilor, el are reguli specifice când vine vorba de obiceiurile în ccea ce privește odihna și alimentația.

Însă dacă aceste lucuri considerăm că pot fi normale și pentru oamenii simpli, ei bine, se pare că Regele are cerințe speciale și în legătură cu tot felul de lucruri greu de observat, de la a se asigura că șireturile de la pantofi nu sunt încrețite până la a avea pretenții cu privire la apa de baie.

Pretențiile de lux ale Regelui Charles al III-lea. Angajații îl porecleau “răsfățatul casei”

Se spune că Charles ar fi avut cerințe stricte în materie de călătorii pe când era Prinț, potrivit tabloidului Mirror.

Regele are 28 de membri ai personalului de menaj - inclusiv patru bucătari, cinci manageri de casă, trei valeți și câțiva majordomi, care dervesc nevoilor sale. În cele ce urmează, aruncăm o privire asupra presupuselor pretenții de lux ale regelui Charles, așa cum au dezvăluit foști angajați ai casei regale. Potrivit documentarului Amazon Prime Serving the Royals: Inside the Firm, fostul Prinț de Wales și-a câștigat titlul de "Prinț răsfățat" în rândul personalului de la reședința sa de la Clarence House.

Fostul majordom al prințesei Diana, Paul Burrell, a afirmat că Charles avea "totul făcut pentru el". "Pijamalele îi sunt călcate în fiecare dimineață, șireturile de la pantofi sunt călcate cu fierul de călcat, dopul de la baie trebuie să fie într-o anumită poziție, iar temperatura apei trebuie să fie doar călduță", a declarat Burrell în documentar, adăugând că Charles "își pune chiar și valeții să îi stoarcă un centimetru de pastă de dinți pe periuță în fiecare dimineață".

Pe lângă temperaturile specifice pentru baie, Regele ar mai cere să fie umplută cada "doar pe jumătate", potrivit dlui Burrell. Când vine vorba de micul dejun, Charles se pare că preferă un început de zi sănătos, astfel că preferă fructe și cereale, în locul unui mic dejun englezesc.

El își ia cu el "cutia de lux pentru micul dejun" oriunde merge, potrivit bucătarului Graham Newbould, un fost membru al personalului regal. Newbould a declarat anterior: "Prințul Charles are o opțiune mai sănătoasă. El ar avea pâine de casă, un bol de fructe proaspete, sucuri de fructe proaspete. Oriunde merge Prințul în lume, cutia de mic dejun e nelipsită. Are șase tipuri diferite de miere, niște muesli speciali, fructele sale uscate".

Volumul din care sunt desprinse anumite informații includea detalii potrivit cărora monarhul își lua propriul capac de toaletă și rola de toaletă în călătorii. Jurnalista Tina Brown, care a fost prietenă bună cu Prințesa Diana, a vorbit cu peste 120 de persoane din interior și surse pentru cartea sa The Palace Papers.

Ea a detaliat modul în care Regele ar fi trimis o dubă cu bunurile sale la casele de la țară ale prietenilor săi cu o zi înainte de a se caza pentru a-și descărca "patul, mobila și chiar și fotografiile". Printre acestea se numără patul său ortopedic, scaunul de toaletă și hârtia de toaletă Kleenex Velvet.

