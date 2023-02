Prezentare de modă controversată la New York Fashion Week - modelele au pășit pe podium acoperite doar de bandă izolatoare

Show-ul momentului de la Săptămâna Modei de la New York, intitulat Black Tape Project, le-a prezentat publicului pe modelele Nina Jovanovic, Juniee Bee și Teddi Mansueto într-o serie de ținute unice, realizate exclusiv din bandă izolatoare. Doamnele și domnișoarele au lăsat foarte puțin loc imaginației în timp ce au prezentat cele mai noi ținute ale creatorului de modă Joel Alvarez.

Fiecare design prezentat de Black Tape Project în cadrul New York Fashion Week a fos realizat din diferite combinații de bandă izolatoare, decupată în dimensiuni variate și culori spectaculoase.

Pe site-ul său, creatorul Joel Alvarez, cel care a gândit acest concept dezinhibat, se descrie ca fiind "singurul expert în bandă corporală din lume" și "fondatorul și pionierul" genului de artă care folosește benzile izolatoare pe post de material de high fashion.

Povestea lui Joel Alvarez, designerul care creează ținute din bandă izolatoare

Alvarez este cubano-american, s-a născut și a crescut în Miami, și spune că firma lui i-a schimbat radical viața, cu atât mai mult cu cât înainte de a o lansa, a trăit în propriul automobil și a suferit de foame. După moartea unui membru al familiei sale, în 2008, a moștenit o "proprietate mică, degradată", în care nici măcar nu se putea locui.

"A fost cu siguranță cel mai tragic punct al existenței mele", a spus Joel în biografia sa.

În timp ce făcea curățenie în reședința derăpănată proaspăt moștenitp, designerul a descoperit în mod miraculos o cutie cu 26.000 de dolari în ea. A aflat că banii îi aparțineau răposatului său bunic: "Din ei am pus mai întâi un acoperiș nou și am plătit Ford Focus-ul în care locuiam. Apoi, am dat bani familiei și prietenilor mei", a povestit designerul.

Alvarez a adăugat că și-a investit ultimii 1.500 de dolari pentru achiziționarea unui aparat foto, achiziție care l-a ajutat să se lanseze ca fotograf de modă.

Black Tape Project, de la experiment la afacere de succes prezentă la NY Fashion Week

Pentru început, a început să fotografieze câteva dintre angajatele care lucrau la un restaurant din apropierea casei. Ulterior, a luat legătura cu diferite modele din Miami prin intermediul platformei de socializare Myspace.

În câteva luni, imaginile lui au început să fie publicate în reviste locale. Alvarez a continuat să urce pe scara ierarhică și, în cele din urmă, a realizat pictoriale grandioase pentru reviste ca Maxim și Playboy.

„Într-o zi, un model din afara orașului a rezervat studioul meu și a venit cu o rolă de bandă izolatoare pe care mi-a cerut să i-o lipesc pe corp și să o fotografiez așa. Am sărit cu capul înainte. Inițial, nu arăta deloc bine, dar am tot văzut linii și am găsit abilitatea de a complimenta corpul adăugând linii și creând spații negative care atrăgeau privirea”, a povestit designerul.

De acolo, Alvarez a început să lucreze cu dansatori locali din cluburile din Miami, realizând pentru ei costumații excentrice: „A trebuit să lucrez rapid și să fac modele care să nu se destrame atunci când dansau; aici mi-am dezvoltat majoritatea tehnicilor”, a continuat el.

Black Tape Project la New York Fashion Week 2023

În câțiva ani, designerul a cunoscut faima virală când a pozat o fostă Miss Puerto Rico într-o creație din bandă aurie - un proces pe care l-a documentat într-un videoclip de pe rețelele de socializare. Conturile lui au crescut cu zeci de milioane de telespectatori la scurt timp după publicare, ajutându-l pe Alvarez să câștige o nouă legiune de fani.

"Pot să spun că The Black Tape Project mi-a salvat viața și că acum pot să-mi întrețin familia și pe mine însumi datorită acestui business”, a adăugat Alvarez.

Joez a devenit un invitat de bază la Săptămâna Modei de la New York, uimind în mod regulat mulțimile cu "ținutele" sale incredibil de îndrăznețe. El și-a transformat aparițiile în săptămâna modei într-o afacere profitabilă, vânzând bilete la spectacolele cu până la 999 de dolari bucata pentru o experiență VIP în culise.

Designerul vinde, de asemenea, rulouri de bandă izolatoare cu semnătură într-o varietate de culori pe site-ul său. Cea mai simplă nuanță, neagru, costă 9,99 USD per rolă, în timp ce opțiunile mai vibrante - inclusiv auriu metalic, albastru și roz - duc la 29,99 USD bucata.

