Profeție CUTREMURĂTOARE despre ROMÂNIA, făcută de Maria Ghiorghiu: „Un mare ÎNTUNERIC se va pogorî și...”

Prezicatoarea Maria Ghiorghiu a facut o previziune sumbra despre tara noastra.

Maria Ghiorghiu a povestit intr-una din articolele pe care le-a scris recent despre un complot impotriva tarii noastre. Clarvazatoarea spune ca sunt persoane care vor sa ne fure bogatiile naturale.

"Iata ce-ntreba un glas, astazi in zori: 'Romania in sus?' Iar un altul ii raspunde ferm: 'Da! Campurile-s deja filmate!'

Clipa in care vad inspre rasarit in semiintuneric, adunati in jurul unui birou, cel putin patru barbati inalti si imbracati in camasa cu maneca lunga de culoare gri si-n pantaloni lungi albi. Acesti barbati, in clipa cand li s-a spus ca sunt filmate campurile,s-au ridicat de pe scaune si-au iesit in mare viteza pe usa.

Dragii mei,ceea ce-am vazut si-am auzit, ma duce cu gandul la un complot impotriva Romaniei Sfinte", a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei.