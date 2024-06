Rachel Evans a cheltuit o avere pentru a deveni Barbie umană și nu se oprește aici. Ce a determinat-o să facă acest pas

Rachel Evans trăiește ca o păpușă Barbie, în căsuța ei din povești. Aceasta a trecut printr-o serie numeroasă de intervenții estetice, însă nu plănuiește să se oprească. Iată cum arată.

Rachel Evans are 52 de ani și este mama unui băiat pe nume Rees. În ultimii 13 ani, femeie a atrcut prin 150 de intervenții estetice, având ca scop să arate precum păpușa Barbie.

Rachel a trecut printr-un episod greu de depresie la nașterea fiului său. Fratele geamăn al lui Rees s-a născut fără viață. A fost o perioadă extrem de dificilă pentru Rachel, care nu a mai putut continua relația cu tatăl copiilor.

„După acea perioadă traumatică eram distrusă și se vedea”, a mărturisit femeia, conform The Sun.

Totodată, Rachel se confrunta cu anorexia, iar după naștere a slăbit și mai mult. Călătoria spre aspectul din prezent a început pe când avea 30 de ani și, conform sursei menționate anterior, aceasta nu are de gând să se oprească până când împlinește 80 de ani.

Rachel a cheltuit 20.000 de lire pe operațiile estetice, printre care și una de mărire a sânilor, care a dus-o de la cupă 32AA la una 32D; o intervenție la nivelul nasului; injectare a buzelor, o reconstrucție a maxilarului; Botox, o augmentare a pomeților și eye lift, care să o facă să semene cu păpușa Barbie.

Pe lângă acest ajutor medical, Rachel aleargă aproximativ 13 kilometri și merge la sală cinci zile pe săptămână, pentru a-și menține figura minionă a păpușii pe care o adoră. De asemenea, mănâncă doar pui, orez și ton.

În special, Rachel este fana aspectului „frozen”, aceasta încercând să imite mișcările specifice păpușii. Femeia a avut o serie de apariții televizate și chiar a câștigat TFE Bikini Champion Over 35 în 2013.

Rachel este și autoarea unei cărți, Inside The Studio With Rachel. Ea are și un blog depre întâlniri și stil de viață.

Aceasta este în prezent singură și își dorește să găsească și-l găsească pe propriul Ken.

„Sunt cea mai vârstnică păpușă Barbie umană”, declară Rachel.

Femeia provine dintr-o familie numeroasă, având încă șapte frați. A crescut fiind destul de băiețoasă, iar pentru asta a suferite multe neplăceri la școală. În liceu, și-a găsit refugiul în sport. Rachel chiar a fost în echipa care a reprezentat Marea Britanie în Belgia la vârsta de 15 ani.

De la vârsta de 17 ani a fost nevoită să se suțină singură, astfel că s-a angajat într-un magazin de pantofi, după care a ajuns la un magazin de geamantane din Londra. Rachel și-a continuat studiile și și-a descoperit pasiunea pentru scris.

După vârsta de 20 de ani, aspectul ei s-a schimbat în gothic. De asemenea, a luat o pauză de la scris și s-a dedicat modellingului.

„Am început să-mi petrec timpul cu oameni din lumea modei din Rusia și Italia, care m-au format și mi-au arătat cum să mă îmbrac mai feminin”, a declarat ea.

La 30 de ani, Rachel a devenit mamă. pierderea unui fiu, destrămarea relației cu tatăl copiilor săi, moartea mamei din cauza cancerului și suicidul surorii sale gemene aproape au distrus-o pe tânără.

Într-o luptă acerbă cu anorexia, aceasta a ales să supraviețuiască lucrând ca model, precum și în publicitate agenția Mark Summers Casting. În același timp a început să studieze filmul și să joace în mici roluri pe TV.

„După ce am făcut tot felul de lucruri de-a lungul anilor, în cele din urmă mi-am descoperit adevărata identitate ca Barbie, la vârsta de 35 de ani”, a mărturisit Rachel.

„Mi-am lăsat părul oxigenat să crească și și-am reconstruit fiecare părticică a feței. Am suferit peste 100 de intervenții”, mai mai adăugat ea.

„Obsesia mea cu Barbie este evidentă atât în aspectul locuinței mele, cât și a vestimentației”, mai spune Rachel.

„Sunt Barbie. Mă identific acum cu ceea ce a fost odată alter-egoul meu. După toți acei ani în care mă îmbrăcam ca un băiat în haine de bărbat, în cele din urmă sunt autentică. Sunt dvada vie că îți poți descoperi sinele autentic la orice vârstă”, spune Rachel.

Femeia este de părere că poți fi orice pe lume dacă muncești îndeajuns de mult, studiezi și nu te dai bătut.

„Îmi doresc să-i inspir și pe ceilalți să-și accepte diferențele”, dezvăluie Rachel. „Nu este despre a te conforma stardardelor de frumusețe impuse de societate, ci să te bucuri de propria autenticitate și modul unic în care ești făcut.”