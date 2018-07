RECORD MONDIAL de viteză pe Transfăgărăşan! Cine l-a stabilit și DECLARAȚIA UIMITOARE a pilotului despre cel mai periculos şi spectaculos drum din România

Britanicul Mark Higgins, unul dintre cei mai faimoși piloți de raliuri din lume, a stabilit un nou record mondial de viteză pe Transfăgărăşan - cel mai periculos şi spectaculos drum din România.

Mark Higgins a parcurs 84 de kilometri de drum printre creste, într-o maşină de curse în 40 de minute și 58 de secunde.

„Să conduci o asemenea maşină pe acest drum spectaculos, pentru mine e fantastic. Am călătorit în toată lumea, am alergat la raliuri în toată lumea şi cred că acest drum are câte ceva din fiecare pe o singură distanţă. Provocarea a fost vremea”, a spus Mark Higgins.

De trei ori campion de raliu în Regatul Unit, Higgins este unul dintre piloţii care făceau spectacol la emisiunea „Top Gear”, care a făcut celebru în lume Transfăgărăşanul, în urmă cu 9 ani.

Transfăgărăşanul traversează de la nord la sud Munții Făgăraș şi are o lungime de 151 de kilometri.