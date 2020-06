Rugăciunea care se rostește de Rusalii și care te va feri de necazuri și boală

Rusaliile, în 2020 se sărbătoresc pe data de șapte si opt iunie. Se spune că de aceasta sărbătoare rugăciunea către Duhul Sfânt face minuni, te ferește de boli si necazuri.

Vremea de Rusalii 2020. Cum va fi duminică și luni, în zilele de mare sărbătoare

Ce sunt, de fapt, Rusaliile

Sărbătoarea de Rusalii sau cunoscută sub denumirea de Cincizecime are loc la 50 de zile de la Înviere și la 10 zile după Înălțare. Rusaliile reprezintă, de fapt, Pogor qrea Duhului Sfânt asupra oamenilor, sub formă de limbi de foc. Acest episod religios marchează, de fapt, puterea de lucrare mântuitoare a lui Iisus Hristos, Rusaliile fiind, înainte de toate, o curățare și o iluminare sufletească.