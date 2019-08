Gest incredibil! Un bătrân a văzut un tânăr nevoiaș în calea lui, iar ceea ce a făcut este de necrezut! Video  

Un bătrân din New York a fost filmat în timp ce s-a descălțat în fața unui nevoiaș, lăsându-I acestuia șosetele și încălțămintea lui și văzându-și apoi de drum de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Imaginile video cu gestul incredibil al bătrânului au fost publicate pe rețeaua de socializare Twitter. Filmarea a fost făcută duminică dimineață de o femeie care a văzut momentul deoarece se afla în zonă, într-un taxi.

Bătrânul alerga pe stradă pentru a se menține în formă, când a văzut un tânăr nevoiaș așezat pe trotuar.

În imaginile video se vede cum bătrânul, deja desculț, a purtat o scurtă conversație cu nevoiașul, lângă care a lăsat încălțămintea și șosetele, a zâmbit, după care și-a văzut de drum.

„Demonstrăm ce caracter avem cu ceea ce facem atunci când credem că nu ne vede nimeni” , a scris martora pe internet.

„Inițial, am crezut că are bani într-o șosetă, când am văzut că se descalță”, a mai spus ea.