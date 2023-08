S-a lăsat de cursele de raliuri pentru a face bani pe o platformă pentru adulți. De ce ipostaze au parte cei care plătesc | Foto

Renee Gracie, căci despre ea este vorba, este o tânără din Australia, care a decis să lase în urmă notorietatea căpătată în calitate de femeie pilot, ca să își vândă pozele pe o platformă destinată adulților. Iată cum pozează fosta șoferiță de curse de raliuri!

Renee Gracie, în vârstă de 28 de ani, este una dintre cele mai cunoscute femei pilot din Australia, potrivit prosport.ro.

Însă, din cauza situației financiare, ea a decis să renunțe la motorsport și să se lanseze în industria pentru adulți. Iată de ce tip de conținut au parte cei care plătesc să o vadă!

Ipostazele sexy în care se pozează bruneta contra cost | Foto

Conștientă de atuurile sale fizice, Renee Gracie și-a dorit să câștige bani din felul în care arată. Bruneta a reușit să strângă o avere considerabilă, iar fanii sunt în extaz de fiecare dată când postează o imagine nouă.

Cu toate că strânge bani frumoși din OnlyFans și nu are de gând să renunțe atât timp cât corpul îi permite, Renee Gracie s-a hotărât să revină și la vechea pasiune. Foarte curând, ea va participa la Australian GT Trophy, potrivit sursei citate mai sus.

Ce planuri de viitor are Renee Gracie: „Voi continua cu pagina mea de OnlyFans”

Într-un interviu pentru The Sun, citat de prosport.ro, Renee Gracie a anunțat și ce planuri de viitor are:

„Mi-aș dori să vizitez Marea Britanie. În mod clar întră în obiectivele mele în următorii ani să încep să particip la curse peste ocean. Am și mulți urmăritori din Marea Britanie și mi-ar plăcea să mă pot întâlni cu câțiva dintre fanii mei. Voi continua cu pagina mea de OnlyFans cât timp particip la curse. Fac asta deja de patru ani și am senzația că am din ce în ce mai mult conținut bun și am tot mai multă pasiune, nu am vreun plan să renunț vreodată. Postez și fotografii topless din mașină, ședințe foto cu mașina, în costumele mele.”, a declarat Renee, citată de cele două surse menționate mai sus.

În urmă cu ceva timp, bruneta mărturisea că abia avea bani să supraviețuiască de pe o zi pe alta.

Însă, din anul 2019, atunci când a renunțat pentru prima dată la cursele de raliuri și s-a orientat către conținutul explicit pentru adulți, banii au început să nu mai reprezinte o problemă, având mereu conturile pline, potrivit surselor citate mai sus.

