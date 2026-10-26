Satul din România în care poți ajunge doar pe jos, după câteva ore de mers prin munți. Cum arată locul desprins din povești

Un sat izolat din România atrage atenția prin peisajele spectaculoase și liniștea de la poalele munților. Se poate ajunge aici doar pe jos, după câteva ore de mers.

Satul din România în care poți ajunge doar pe jos, după câteva ore de mers prin munți | Instagram / loredana26.05

Ascuns printre munți și departe de agitația orașelor, un sat din România pare desprins dintr-o poveste. Drumul până acolo nu este deloc ușor, fiind nevoie de câteva ore de mers pe jos.

În schimb, cei care ajung în acest loc sunt întâmpinați de peisaje impresionante, liniște și o atmosferă rar întâlnită în zilele noastre.

Ineleț, satul din România în care poți ajunge doar pe jos, după câteva ore de mers prin munți

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că tot mai multe persoane aleg să meargă în destinații turistice care să fie la doar câteva ore de mers cu mașina, însă pentru cei pasionați de mersul pe jos există un loc în care drumul până la casele oamenilor se transformă într-o adevărată aventură. Ineleț, unul dintre cele mai izolate cătune din România, se află în Munții Cernei, în județul Caraș-Severin, departe de agitația orașelor și de drumurile obișnuite.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a ajunge în cătun pe traseul turistic cel mai cunoscut, vizitatorii trebuie să traverseze râul Cerna, să urce pe o potecă de munte și să treacă peste mai multe scări din lemn, fixate de peretele stâncos.

Potrivit informațiilor publicate de platforma turistică Munții Noștri și de Visit Caraș-Severin, Ineleț aparține de comuna Cornereva și se numără printre așezările izolate din această zonă montană. Accesul pe jos și peisajele sălbatice au transformat locul într-o destinație căutată de iubitorii de drumeții.

Unde se află satul Ineleț și de ce este atât de special

Ineleț se află în Munții Cernei, în județul Caraș-Severin, în apropiere de Valea Cernei și de stațiunea Băile Herculane. Așezarea face parte din comuna Cornereva, una dintre comunele întinse ale județului.

Nu există un drum obișnuit pe care turiștii să îl poată parcurge cu mașina până în acest loc. Cei care aleg ruta turistică prin scările de lemn trebuie să lase automobilul în zona șoselei DN67D și să continue pe jos.

Drumul nu este însă doar o cale de acces. Pentru mulți vizitatori, el reprezintă una dintre principalele atracții ale excursiei. Poteca trece prin pădure, traversează poieni și urcă spre stâncile care ascund gospodăriile cătunului.

Potrivit publicației Radio România Cultural, Ineleț este unul dintre cătunele izolate de pe Valea Cernei, unde accesul se face pe jos, pe poteci de munte. Tocmai această izolare a păstrat farmecul locului și atmosfera diferită de cea întâlnită în stațiunile turistice aglomerate.

Scările de lemn din Ineleț, atracția care îi pune la încercare pe turiști

Scările de lemn din Ineleț sunt alcătuite din patru segmente, cu o lungime totală de aproximativ 100 de metri. Ele au fost montate în anii 1970, pentru a ușura accesul localnicilor din Ineleț și Scărișoara către Valea Cernei. Înainte de amenajarea acestei rute, deplasarea spre vale putea presupune ocoluri lungi și obositoare.

Potrivit platformei Munții Noștri, scările sunt fixate pe un perete abrupt de calcar și întărite cu elemente metalice. Unele porțiuni sunt mai expuse, iar ultimul segment poate fi dificil pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu înălțimile.

Deși imaginile cu scările atrag numeroși turiști, urcarea nu trebuie tratată ca o simplă plimbare. Treptele sunt înguste, iar traseul presupune efort fizic și atenție. Este important ca drumeții să urce fără grabă, să păstreze distanța față de ceilalți și să evite deplasarea în condiții care fac treptele alunecoase.

După ce trec de scări, vizitatorii continuă drumul prin pădure și prin poieni până ajung la gospodăriile răsfirate ale cătunului. Efortul este răsplătit de priveliștile asupra Văii Cernei și de atmosfera liniștită a zonei.

Traseul către Ineleț: de unde pleci și cât durează drumeția

Pentru cei care vor să descopere acest loc, traseul prin scările de lemn este una dintre cele mai cunoscute variante. Punctul de acces se află pe șoseaua DN67D, drumul care leagă zona Băilor Herculane de Baia de Aramă.

Conform informațiilor de traseu publicate de Munții Noștri, ruta marcată cu triunghi roșu pornește din zona șoselei, traversează râul Cerna și urcă spre biserica din Ineleț. De acolo, drumeții pot continua prin cătun și se pot întoarce pe traseul care trece prin zona Punții lui Stoian.

Pentru o excursie organizată din timp, trebuie luate în calcul următoarele detalii:

Punct de plecare: zona DN67D, pe Valea Cernei, în apropierea Băilor Herculane.

Marcaj: triunghi roșu pe ruta cunoscută prin scările de lemn.

Distanță: aproximativ 9,5 kilometri dus-întors, potrivit datelor de traseu furnizate pentru această excursie; distanța poate varia în funcție de punctul exact de plecare și de varianta aleasă.

Durată: aproximativ 3 ore la urcare, cu pauze, și în jur de o oră și jumătate la întoarcere, conform estimării furnizate. Alte ghiduri turistice indică durate mai mari pentru întregul circuit, în funcție de ruta urmată și de opriri.

Diferență de nivel: aproximativ 500 de metri.

Tip de traseu: circuit, cu posibilitatea întoarcerii prin zona Punții lui Stoian.

Aceste valori trebuie tratate ca estimări, nu ca garanții. Ritmul de mers, vremea, starea potecii și timpul petrecut în cătun pot schimba durata excursiei.

De asemenea, este bine să verifici înainte de plecare descrierea actualizată a traseului și starea marcajelor. Unele ghiduri indică drept reper zona kilometrului 25 al DN67D, în timp ce alte prezentări turistice folosesc repere diferite de pe șosea. Pentru a evita confuziile, folosește un ghid de traseu actualizat.

Ce trebuie să știi înainte de a porni la drum

Drumeția către Ineleț poate fi o experiență memorabilă, dar este important să fii pregătit. Traseul include o urcare susținută, trepte înguste și porțiuni expuse. Nu este alegerea potrivită pentru oricine, mai ales dacă există teamă de înălțime sau probleme de mobilitate.

Înainte de plecare, ține cont de câteva recomandări:

- Alege încălțăminte de drumeție, cu talpă aderentă.

- Ia suficientă apă și ceva de mâncare, mai ales dacă intenționezi să parcurgi întregul circuit.

- Pleacă devreme, pentru a avea timp să parcurgi traseul fără grabă.

- Verifică prognoza meteo și evită urcarea pe scări când treptele sunt ude, înghețate sau alunecoase.

- Nu te apropia de marginea stâncilor pentru fotografii și nu urca în grabă.

- Informează-te despre starea traseului înainte de plecare și respectă eventualele restricții.

- Ia cu tine toate deșeurile și respectă gospodăriile și terenurile localnicilor.

Potrivit descrierilor de traseu publicate de Munții Noștri, accesul pe timp de iarnă depinde de cantitatea și starea zăpezii. În condiții dificile, o rută care pare ușoară vara poate deveni periculoasă.

Se poate înnopta în Ineleț? Ce trebuie să știi despre cazare

Ineleț este o destinație potrivită pentru cei care caută liniște și vor să petreacă mai mult timp în natură. Totuși, posibilitățile de cazare din cătun sunt limitate, iar oferta se poate schimba în funcție de sezon și de disponibilitatea gazdelor.

Potrivit informațiilor, în sat există doar două case care primesc turiști. Din acest motiv, este recomandat să faci rezervarea din timp și să confirmi direct cu gazdele condițiile de cazare, accesul și serviciile disponibile.

Dacă nu găsești un loc liber în sat, poți căuta cazare în zona Băilor Herculane sau în alte localități din apropierea Văii Cernei.

Citește și: Satul din România în care toți poartă același nume. Locuitorii și-au dat porecle ca să se deosebească