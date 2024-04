Un bărbat și-a căutat dragostea pe internet. A crezut că a găsit-o și s-a lăsat cu totul purtat de val, însă ce a urmat nu a fost tocmai pe placul lui.

Un bărbat de 50 de ani s-a logodit cu o tânără de 20 de ani chiar de la prima întâlnire. Cei doi s-au cunoscut pe internet și au decis foarte rapid să ducă relația la un alt nivel.

Citește și: Georgiana Lobonț nu mai divorțează. Anunțul pe care l-a făcut artista în urmă cu scurt timp: „O să vă fac o mare surpriză”

S-au logodit de la prima întâlnire. Ce a aflat bărbatul la scurt timp după

Sebi are 50 de ani și a trecut printr-o situație dificilă după ce a cunoscut o femeie cu 30 de ani mai tânără decât el.

Citește și: Un nou tip de înșelăciune: romance fraud. Cum își atrag victimele în relații romantice online. Avertismentele Poliției Române

Bărbatul a încercat să-și găsească dragostea pe diverse platfome, conform relatărilor din cadrul emisiunii Acces Direct. În cele din urmă a crezut că și-a găsit-o, văzându-se alături de o tânără de 20 de ani pentru întreaga viață.

Citește și: Alex Militaru reacționează după ce Carmen Grebenișan a spus că au divorțat. Ce spune tânărul

Cei doi s-au logodit încă de la prima întâlnire, Sebi investind o mică avere în inelul pentru iubita sa. Acesta a plătit 1.000 de euro pentru bijuterie.

„Eu i-am dat mesaj că am găsit-o pe un site, apoi ne-am văzut seara. M-a întrebat dacă vreau să o iau de soție. M-a cerut la soț de la prima întâlnire, iar a doua zi ne-am văzut în centru.

Am mers la un magazin de bijuterii și i-am cumpărat inel de logodna, am dat 1.000 de euro pe el. A văzut că aveam bani pe card, s-a uitat la sold”, a relatat acesta în platoul Acces Direct.

Citește și: Cine este Rebecca Donaldson, iubita pilotului de Formula 1™ Carlos Sainz. Modelul a avut relații apropiate cu familia Kardashian

Pe lângă inel, la trei zile după prima întâlnire, Sebi i-a dat tinerei și 6.000 de euro, bani pe care tânăra i-a pretins pentru a divorța de un presupus soț.

Bărbatul a mers chiar și la bunica tinerei acasă pentru a o cere în căsătorie. Aceasta, după ce a primit banii, s-a făcut nevăzută, blocându-l pe toate platformele.

Citește și: „Dulce răzbunare” Nu a primit cadou de Valentine’s Day și s-a răzbunat pe iubit. Imaginile au devenit virale

„A zis că are nevoie de 6.000 de euro pentru partaj să divorțeze de soțul ei. După ce i-am trimis 6.000 de euro, nu mai răspundea la telefon, nu nimic. M-a blocat complet. I-am trimis doar un mesaj în care i-am spus să-mi dea banii înapoi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A zis că nu are cine ce să-i facă. Am reclamat-o la poliție, iar în doi ani am primit o scrisoare că dosarul e în proces”, a povestit Sebi la Acces Direct.

Citește și: O femeie din Craiova este acuzată de înșelăciune după ce s-a dat drept bărbat timp de șapte ani. A cerut și obținut 242.000 lei

Sebi nu este la prima dezamăgire în dragoste. Primul său mariaj a eșuat, iar de atunci bărbatul a încercat să mai dea o șansă iubirii.