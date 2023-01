Georgiana Lobonț nu mai divorțează. Anunțul pe care l-a făcut artista în urmă cu scurt timp: „O să vă fac o mare surpriză”

Georgiana Lobonț și soțul ei au surprins săptămâna trecută cu anunțul divorțului. Cu toate că cei doi păreau foarte fericiți și erau într-o vacanță exotică în Maldive, soțul artistei, Rareș Ciciovan a spus că relația lor s-a terminat. Fanii au fost uluiți să afle asta și nu au mai înțeles ce se întâmplă între cei doi, mai ales că la scurt timp au apărut în mediul online imagini cu cei doi fiind bine dispuți alături de finii lor și alți prieteni.

Anunțul făcut de Georgiana Lobonț în mediul online în urmă cu scurt timp. Ce se întâmplă cu relația ei

La doar câteva zile după ce s-a anunțat despărțirea, Georgiana Lobonț a făcut noi declarații, însă nu a spus nimic despre divorț. Ba mai mult decât atât, artista le-a dat de înțeles fanilor că relația cu soțul ei merge ca pe roate.

Georgiana Lobonț le-a dezvăluit fanilor că anul a început cum nu se poate mai bine pentru ea. Va lansa o piesă nouă și spune că vor începe și lucrările pentru casa lor, ceea ce înseamnă nu e nici gând de divorț, așa cum s-a speculat.

„Dragilor, vorbesc aici cu telefonul meu, sunt foarte încântată, dar foarte încântată pentru că gata, începem anul așa cum se cuvine. Începem lucrările la căsuța noastră și pe lângă asta, mâine o să filmăm un videoclip extraordinar la o piesă extraordinară. Este puțin diferită. Puțin mai mult diferită față de ceea ce am lansat eu până acum. O să vă placă foarte mult, mai ales celor care țineți cont de inimă, cei care iubiți. Este o piesă de dragoste. Nu vă zic mai multe detalii decât că o să vă fac o mare surpriză acum, la sfârșit de săptămână, început de weekend”, a spus Georgiana Lobonț la InstaStory.

Declarațiile făcute de soțul Georgianei Lobonț când a anunțat divorțul: „Eu vorbesc strict de diferență”

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot! Gata, un nou început pentru fiecare și cam asta-i tot!”, declara bărbatul săptămâna trecută.

Întrebat care a fost impulsul, bărbatul a răspuns cu repeziciune: „Impulsul de moment e de acum 5 ani", dând de înțeles că nu mai există cale de întoarcere.

Întrebat cum a primit Georgiana vestea, el a spus: „Nu știu sunați să întrebați să vă răspundă, nu știu. Am făcut doi copii, sunt frumoși, sunt deștepți, seamănă cu mine, Ce să zic?".

În continuare, reporterul Antena Stars l-a întrebat pe Rareș Ciciovan cum de spune că relația dintre ei nu mai era bună e mult timp, dar cu toate acestea au făcut copii, iar acesta a spus:

„Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ. Ce treabă au copiii cu doi oameni? Nu vreau să fie urât ce spun. Aci oameni poate nu sunt ok. Unul dintre ei poate merge în sus altul în jos și din diferență. Eu vorbesc strict de diferență".

