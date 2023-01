Scandal la un concurs de frumusețe după apariția "indecentă" a unei participante. Organizatorii Miss Vietnam, nevoiți să se scuze

Organizatorii concursului de frumusețe Miss Vietnam 2022 au fost nevoiți să-și ceară scuze după ce una din participante a apărut îmbrăcată într-o rochie foarte transparentă. Modelul Phuong Anh a scandalizat într-o ținută galbenă „subțire”, croită dintr-un material extrem de transparent, care îi scotea în evidență silueta.

Tânăra în vârstă de 24 de ani fusese invitată pe scenă pentru a înmâna premiul vicecampioanei concursului, Miss Trinh Thuy Linh.

Phuong – care a fost prima clasată în competiția din 2020 – a dezvăluit ulterior că se simte „rușinată” de ținuta aleasă și a adăugat că a „învățat o lecție importantă” când vine vorba de alegerile vestimentare pe care trebuie să le facă pe o scenă.

the ridiculous profanity leading to the cultural repulsion of the Miss Vietnam contest! We invite you to admire the filthiness of Miss Vietnam's fashion pic.twitter.com/RPnrGZyXcH