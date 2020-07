Scrisoarea unei tărănci către Mareșalul Antonescu: ”Dacă e pierdut pe câmpul de onoare, să am și eu drept ca fiecare soție”...

”Viu a vă face rugămintea Domniei Voastră, cu adânc respect și cu lacrimi în ochi dacă se poate să dați Poruncă soțului meu (notă - soldat Petrea Gafton, ctg 931, Escadronul 2, Reimentul 8 Roșiori) să mi se comunice și mie dacă are voie de o permisie de 15 zile pentru a ne cununa civil. Căci nu am putut să ne cununăm căci a fost concentrat. Căci a plecat pe data de 8 iunie șin nu a mai venit acasă. A fost în concediu pe zilele Paștelui și nu ne-am putut cununa. Căci în caz de va fi pierdut pe câmpul de onoare să am și eu drept ca fiecare soție (n.r. - ca văduvă) căci suntem oameni săraci. Și eu Florica Petrea Gafton nu am nimica de la părinții mei. Primiți vă rog Domnule Mareșal presupusa mea rugăminte cu respect și cu lacrimi în ochi”, scrie femeia. (n. r. - s-a păstrat grafia originală).

Mai jos, un ofițer adăuga ”să i se pună în vedere că se poate cununa prin Regiment...colonel”...

1944 îi găsește pe eroi tot prin tranșee. ”Suntem răniți în fiecare zi din cauza bombardamentelor de artilerie”, se scrie în 11 mai. Pentru cutezanța de a lupta contra Uniunii Sovietice, Regimentul 8 Roșiori Botoșani este desființat.

Despre soldatul Petrea Gafton nu se mai știe nimic...