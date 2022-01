Shauna arată de 8 ani, dar a trecut de mult de vârsta majoratului. De ce nu îmbătrânește

„I am Shauna Rae”, este noul show difuzat pe platforma TLC care spune povestea tinerei care dorește ca întreaga lume s-o perceapă ca pe un adult, deși arată ca o copilă de opt ani.

Shauna, despre una dintre consecințele felului în care arată: “Viața mea amoroasă este un dezastru”

Corpul fetei s-a oprit din creștere pe când aceasta avea vârsta de opt ani, în urma unei forme de cancer, potrivit presei internaționale.

Tânăra a povestit că nu este tratată ca un adult de către cei din jur și, totodată, viața ei amoroasă este un dezastru.

„Nimeni nu vrea să iasă cu mine nici măcar la un restaurant sau la o plimbare. Surorile mele încearcă să mă ajute dar nu reușesc prea mult”, a precizat tânăra, potrivit presei internaționale.

Când Shauna avea vârsta de șase luni, i-a apărut o formă foarte agresivă de cancer la creier.

După o operație și aproape trei ani de chimioterapie, Shauna a fost declarată vindecată, dar, la ceva timp, doctorii au constatat că glanda sa hipofiză (pituitară) s-a oprit din a produce hormonii de creștere.

„Am crescut puțin și apoi medicul mi-a spus că nu voi mai crește mai mult de atât. Am realizat că nu voi fi o persoană normală când am împlinit 16 ani. Atunci am înlemnit, practic”, a povestit Shauna.

Acum, la 22 de ani, Shauna are o înălțime de puțin peste 1,16 cm și are 50 de kilograme. Ceea ce-și dorește tânăra cel mai mult este să fie o persoană independentă.

Cea mai mare dorință a Shaunei este să fie independentă

„Tot ceea ce vreau este să am o viață normală, independentă, așa cum au prietenii și surorile mele. Dar pentru asta, am nevoie, în primul rând, ca familia mea și restul oamenilor să înțeleagă că sunt un adult", a spus ea.

După ce au aflat povestea Shaunei, oamenii au îndrăgit-o imediat, însă, o altă problemă a tinerei este viața sa personală.

“Până acum am ieșit la întâlniri doar de șapte ori. Din păcate, atrag mai mult bărbați ciudați care nu vor nici măcar să iasă cu mine la un restaurant iar asta, pentru mine, este deja un semnal de alarmă”, a încheiat tânăra.

