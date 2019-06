Și-a implorat medicii să îi amputeze piciorul! Drama femeii a început în momentul în care a scăpat o sticlă de parfum

După doi ani de suferință, o femeie a ajuns să își implore medicii să îi amputeze piciorul. Drama femeii a început în momentul în care, într-o dimineață, a scăpat o sticlă de parfum.

Într-o dimineață, aparent banală, din septembrie 2015, Gill Haddington se pregătea să plece la serviciu. Grăbită, a dărâmat o sticlă de parfum. Recipietul a căzut pe piciorul drept al femeii. În doar câteva minute, membrul inferior al lui Gill a început să se umfle.

„Inițial, am crezut că am spart sticla...ce bine ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat așa... M-a durut cumplit, nu mai puteam să îmi pun piciorul pe podea. Am mers la spital, mi-au făcut o radiografie și mi-au spus că nu aveam niciun os rupt.”

Femeia, care locuiește în Lancashire, Marea Britanie, a fost trimisă acasă, cu garanția că va scăpa de durere în câteva zile. Nici vorbă! Piciorul ei s-a umflat atât de mult, încât pielea i-a crăpat în mai multe locuri, iar laba piciorul i s-a deformat cumplit.

„Devenisem prizonier în propria-mi casă. Durerea era constantă și insuportabilă. Când am văzut că au început să îmi apară ulcerațiile, m-am speriat.”

Gill nu se mai putea îngriji singură. Avea nevoie de ajutor ca să își gătească, să se spele și să se schimbe.

În 2016, a primit, în sfârșit, un diagnostic: sindrom de durere regională. A fost momentul în care a putut să înceapă să caute o soluție. Un an mai târziu, a ajuns în cabinetul unui chirurg, pe care l-a implorat să îi amputeze piciorul bolnav.

„Nu a vrut să îmi facă operația. Când a văzut în ce hal mă chinuiam și ce viață duceam, s-a răzgândit. Și-a dat seama că nu exista nicio altă soluție pentru mine.”

Patru luni mai târziu, Gill era pe masa de operație. Chirurgii i-au amputat piciorul, de la nivelul gambei. După doi ani, femeia a cărei viață a fost aproape distrusă de o sticlă de parfum, putea să meargă din nou, cu ajutorul unei proteze.

„Proteza nu este perfectă, dar o iubesc! Amputarea piciorului a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani. Nu îmi regret absolut deloc decizia.”