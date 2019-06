Și-a părăsit soțul, după 11 ani, pentru o relație cu alți doi bărbați și o femeie! „Nu ne pasă de ce spune lumea. Ne iubim mult”

O mamă din Statele Unite ale Americii și-a părăsit soțul, la 11 ani de la nuntă, pentru a începe o relație cu alți doi bărbați și o femeie, pe care acum cei doi copii ai ei o numesc „cealaltă mamă”. Ea susține că este mai fericită ca oricând, în noua formulă.

Amelia Bambam, în vârstă de 33 de ani, din Oregon, SUA, a decis, în iunie 2016, alături de soțul ei, să își facă mariajul mai interesant și să înceapă să cunoască și alte persoane. Atunci, ea l-a cunoscut pe Billy Talbert, în vârstă de 42 de ani, pe Tinder, și s-a întâlnit cu el, cu permisiunea soțului.

„Când l-am cunoscut pe Billy, au ieșit scântei. M-am îndrăgostit de zâmbetul lui fermecător, iar când mi-a spus cât de mult își iubește fiica, mi s-a topit inima”, a spus Amelia Bambam, care a început o relație cu acest bărbat și a decis să pună capăt mariajului ei de 11 ani.

„Eu și fostul meu soț am încercat să facem lucrurile să funcționeze, dar el nu s-a putut împăca cu ideea ca eu să aduc oameni noi în căsnicia noastră. Am fost devastată să îl pierd, dar am înțeles că nu mai puteam trăi în monogamie. Din fericire, am rămas prieteni și suntem părinți iubitori pentru cei doi copii ai noștri”, a mai spus ea.

Apoi, Amelia Bambam a cunoscut-o și pe Laurel Wood, în vârstă de 35 de ani. „Am invitat-o în relația mea cu Billy și sentimentele noastre au crescut pur și simplu. Am devenit intimi împreună și am împărțit dormitorul”, a mai povestit Amelia.

Ulterior, Laurel l-a cunoscut pe Jeremy Lankenau, în vârstă de 35 de ani, și a început o relație cu acesta. Apoi, și acest bărbat s-a alăturat grupului.

„Ne ținem toți de mână și ne sărutăm când ieșim în public. Se vede cât de mult ne iubim. Mai primim priviri ciudate, dar râdem și gata. Suntem obișnuiți. Oamenii trebuie să înțeleagă că și noi ne iubim familia, chiar dacă suntem adepți ai poligamiei. Avem și noi dreptul să trăim fără dicriminare și să fim cu oamenii pe care îi iubim”, a mai spus Amelia.

Femeia a explicat că viața lor amoroasă este „relaxată” și că ea și cei trei iubiți ai ei fac amor împreună ori doi câte doi, singurii care nu au o relație intimă fiind cei doi bărbați.