Steph Peterson s-a logodit cu iubitul ei după doar 2 săptămâni de relație. Ce a determinat-o să facă asta

Steph a știut că trebuie să se căsătorească cu Loonie, deși îl cunoștea de doar două săptămâni. Bărbatul de care se îndrăgostise lucra în armată, la forțele speciale aeriene, dar acesta nu a constituit un impediment pentru Steph.

La momentul la care ea a acceptat cererea în căsătorie a lui Loonie, Steph știa deja că este însărcinată cu copilul fostului ei iubit. Tânăra avea pe atunci doar 17 ani. Ea și Loonie s-au cunoscut în mediul online și au vorbit o vreme prin mesaje. La început erau doar prieteni, pentru că Steph era încă într-o relație, iar după ce aceasta s-a despărțit de fostul ei iubit în decembrie 2003, ea și Loonie au început să formeze un cuplu, potrivit The Sun.

Femeia care s-a logodit cu iubitul ei după doar 2 săptămâni

Ea și soțul ei au un canal de YouTube unde postează adesea vlog-uri despre viața lor de familie cu cinci copii, dar și despre cum funcționează căsnicia lor.

“Când am ajuns acasa (după prima întâlnire) aveam un email de la el și nu glumesc când spun că m-a întrebat dacă vreau să fiu iubita lui. Am simțit ceva diferit încă de la început”, a povestit Steph într-unul dintre vlogg-uri.

Pentru că știa că există posibilitatea ca ea să fie însărcinată, Steph a vrut să fie sinceră cu Loonie încă de la început și i-a povestit bărbatului despre relația ei anterioară.

“Am vrut să fiu sinceră în legătură cu această situație. Nu credeam că o să fiu însărcinată la 17 ani și să nu am habar ce să fac”, a povestit în continuare Steph.

Ce sfaturi le-a oferit Steph femeilor în situația ei

Chiar dacă mulți alți bărbați ar fi fugit dacă ar fi aflat că ea este însărcinată, Loonie a ales să îi fie alături și a cerut-o de soție. De asemenea, el a început să caute o modalitate pentru ei doi să poată să se mute împreună cât mai rapid.

“La două săptămâi după ce am ieșit prima dată am hotărât să ne căsătorim. Am început să ieșim pe 3 decembrie și ne-am căsătorit pe 12 februarie”, a mărturisit Steph.

În prezent, 19 ani mai târziu, cei doi sunt încă împreună și formează un cuplu puternic și o familie frumoasă, împreună cu cei cinci copii ai lor.

La început, relația celor doi tineri a fost dificilă pentru că ei abia dacă se cunoșteau. Steph nu sfătuiește pe nimeni să se grăbească să se căsătorească așa cum au făcut-o ei.

“Am avut noroc pentru că suntem foarte diferiți, dar compatibili în același timp”, a spus femeia.

Steph a povestit că primii șapte ani de căsnicie au fost foarte grei pentru ei.

