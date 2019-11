Tânăra activistă, Greta Thunberg, este călător în timp? Adolescenta seamănă izbitor cu un personaj dintr-o fotografie veche de 120 de ani - FOTO

Este consensul la care s-a ajuns pe rețelele de socializare, cel puțin. Utilizatorii au dezgropat o fotografie din secolul al 19-lea cu o fată care arată izbitor cu adolescenta din secolul 21. „Fotografia, veche de 120 de ani stârnește teoriile că activista climatică și eroina de mediu, @GretaThunberg, este, de fapt, o „călătoare în timp" care a călătorit aici pentru a salva planeta noastră! pentru a salva Pământul. Putem folosi ajutorul pe care îl primim!", a scris o persoană.

120-year-old photo sparks theories that climate activist & environmental heroine, @GretaThunberg , is, in fact, a 'time-travel' who has traveled thru time to save our planet! Wishing her all the best and success in her mission to save the Earth. We can use the help we can get! https://t.co/YCJ35l4irh