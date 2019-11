Tehnologia este în floare! Rușii au testat realitatea virtuală pe vaci pentru a produce lapte mai bun

"Experții au remarcat o reducere mare a anxietății vacilor și o îmbunătățire a stării de spirit emoționale", a declarat administrația agricolă regională din Moscova, adăugând că aceste efecte au fost testate în ansamblu de la efectivele Krasnogorsk Farm, toate receptive în același mod.

Pentru a implementa acest nou proces, Moscova a colaborat cu o echipă de medici veterinari și dezvoltatori de VR, după cum a spus ministerul, pentru a „crea un software unic care simulează o pășune de vară”, în timp ce are în vedere viziunea modificată a culorilor vaci, precum și intensitatea luminii.

