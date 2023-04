Test rapid. Puțini știu ce greutate au cei trei câini de pe cântar. Ai rezolvat în 20 de secunde?

Există mai multe tipuri de teste de inteligență, așa cum sunt cele verbale sau nonverbale. Însă următorul exercițiu pare să fie departe de cel clasic. Mai exact, este o modalitate mult mai distractivă de a-ți pune mintea la încercare!

Citește și: Test de inteligență. Doar persoanele cu un IQ ridicat pot găsi litera diferită în doar 11 secunde

Test de inteligență. Ce greutate au cei trei câini de pe cântar

Exercițiile cu cifre sau litere sunt, probabil, printre cele mai distractive modalități care te ajută să-ți îmbunătățești abilitățile cognitive și de rezolvare a unei probleme, scrie Jagranjosh.com.

Ești gata să accepți provocarea? Să începem!

În această imagine, trebuie să găsești care este greutatea celor trei câini de pe cântar. Astfel, în ansamblu, poți vedea cele patru cântare. Primul arată care este greutatea a doi câini, și anume 20 de kilograme.

Citește și: Iluzie optică. Animalul pe care îl vezi pentru prima dată în imagine îți dezvăluie secrete ascunse despre personalitatea ta

Apoi, al doilea cântar indică 10 kg, al treilea - 24 kg, așadar care este răspunsul pentru cel de-al patrulea cântar?

Nu trebuie să ghicești ori să intuiești, ci e nevoie să faci un mic exercițiu simplu. Grăbește-te! Ai doar 20 de secunde la dispoziție!

Timpul a expirat!

Dacă ai reușit să rezolvi testul, felicitări! Pentru cei care nu au făcut-o, iată care este soluția la ghicitoare. Notează primul câine cu A, al doilea cu B și al treilea cu C.

Conform primei ecuații, A + B = 10 kg => B = 10 - A

Conform celei de-a doua ecuații, C + B = 20 kg. Să înlocuim valoarea lui B în această ecuație => C + 10 - A = 20 => C - A = 10 => C = 10 + A

Conform celei de-a treia ecuații, C + A = 24 kg. Înlocuind valoarea lui C în această ecuație, 10 + A + A = 24 => 2A = 14 => A = 7

În mod similar, putem găsi valoarea lui B și C prin înlocuirea valorii lui A = 7 în ecuațiile de mai sus.

A = 7

B = 3

Și C = 17

Citește și: Test de inteligență rapid. Doar 1% dintre oameni pot observa animalul ascuns în imagine. Îți ia 11 secunde să-l vezi

Acum, trebuie să găsim greutatea tuturor celor trei câini combinați,

A + B + C = ?

7 + 3 + 17 = 27

Prin urmare, greutatea combinată a celor trei câini este de 27 kg.

Dacă ai reușit să ghicești răspunsul, felicitări! Și dacă nu ai reușit, mai mult noroc data viitoare!

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY