Trinity Willis a slăbit 44 de kilograme, stând doar în casă! Cum a reușit și cum arată azi

Trinity Willis, înainte de transformare

„Am ajuns la o greutate de coșmar, de 107 kilograme, la o vârstă atât de fragedă. Detestam orice tip de exercițiu. Îmi găseam alinarea emoțională în mâncare și în tot felul de gustări. Dar am găsit un mod de-a face sport, astfel încât să îmi placă. Și nu doar că am slăbit, dar am și învățat să mă iubesc”, a dezvăluit Trinity Willis pentru cei de la The Sun.

Mai exact, tânăra a descoperit un mod de-a face din mișcările ei de fitness o adevărată coregrafie, sincronizată cu melodiile preferate. Zi de zi, antrenamentul s-a transformat, de fapt, într-un adevărat hobby. Timpul a trecut și, în scurt timp, rezultatele nu au întârziat să apară!

Trinity Willis a slăbit 44 de kilograme într-un timp scurt, simplu și într-un mod plăcut, spre marea surprindere a tuturor. Transformată total, tânăra e greu de recunoscut acum, fiindcă arată într-o formă de zile mari.

Azi, studenta de la Universitatea Hertfordshire din Marea Britanie a devenit un adevărat model de ambiție pentru cei din jur și mulți o admiră pentru modul în care a reușit să slăbească zeci de kilograme, fără operație și fără mers intens la sală.