Un actor legendar și-a pierdut virginitatea cu Marilyn Monroe, pe când era minor: ”Dacă s-ar fi petrecut în zilele noastre, era în spatele gratiilor!”

Actorul Gianni Russo, care este cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat ”Nașul” a povestit că și-a pierdut virginitatea cu Marilyn Monroe, pe când avea doar 15 ani, iar ea 33 de ani. Asfel, susține el, dacă totul ar fi avut loc în zilele noastre, blonda celebră ar fi după gratii.

Actorul Gianni Russo, care a jucat rolul lui Carlo Rizzi din filmul lui Francis Ford Coppola, a mărturisit că Marilyn Monroe i-a furat virginitatea pe când avea doar 15 ani, după ce l-a invitat în baia ei.

Actorul, în vârstă de 75 de ani, a mai mărturisit, în cadrul unui interviu pentru The Sun, că dacă totul s-ar fi petrecut în zilele noastre, blonda faimoasă ar fi fost după gratii.

Chiar și așa, însă, cei doi au continuat să aibă o relație frumoasă de prietene până la moartea ei, în 1962.

”Ea m-a învățat tot ce știu. Am crezut că sunt cel mai norocos băiat în viață, însă dacă totul s-ar fi petrecut în ziua de astăzi cred că ea ar fi fost arestată, iar părinții mei ar fi încercat să scoată niște bani din trebea asta.”, a mărturisit el pentru The Sun, potrivit Daily Mail.

”Dacă am fost supărat? Nu. Am făcut sex cu cea mai frumoasă actriță a Americii, un adevărat sex simbol.”, a mai povestit el.

”Erau haine aruncate peste tot, vase murdare pe canapea, patul era desfăcut. Ea nu purta nimic pe ea, ci era doar înfășurată cu un prospo alb și savura un pahar de șampanie.", a spus Russo, care a mărturisit, de asemenea, că i-a oferit și lui un pahar cu șampanie înainte de a-l invita în baie.

"Inima îmi bătea, își amintește el. Ca un idiot mi-am acoperit ochii și a izbucnit în râs.", a povestit actorul.

Russo a devenit celebru la vârsta de 29 de ani și a continuat să aibă o aventură cu Marilyn, însă a păstrat-o secretă ani la rândul. El a avut 11 copii cu 10 femei diferite.

Moartea lui Marilyn Monroe, învăluită în mister

Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiectul multor speculații, dar nu au reușit să-i știrbească reputația de cea mai legendară figură publică a tuturor timpurilor. A murit din cauza unei supradoze de somnifere, la vârsta de 36 ani, în anul 1962.

Ultima şedinţă foto a frumosei actriţe Marilyn Monroe a avut loc pe o plajă din Santa Monica, pe 13 iulie 1962, cu 3 săptămâni înainte ca vedeta să moară. Fotografiile au fost realizate de către George Barris, care urma să le publice într-un volum despre viaţa actriţei, „Marilyn: Her life in her own words”.