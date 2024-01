Când a descoperit ce a făcut bona copilului său, un bărbat a decis să o concedieze, fără pic de remușcare. Omul a dezvăluit în detaliu ce s-a întâmplat, însă toți prietenii săi au râs de el.

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost nevoit să angajeze o bonă pentru fiica lui în vârstă de an, însă într-o zi a decis s-o concedieze, după ce a descoperit ce a putut să facă tânăra de 27 de ani, în baia lui. Omul a dezvăluit toată întâmplarea pe internet și reacțiile nu au întârziat să apară.

Un bărbat a concediat-o pe bona copilului său atunci când a văzut ce a putut să facă femeia în baia lui. Prietenii au râs de el când au auzit povestea

Aceasta este incredibila situație povestită de un bărbat ân vârstă de 31 de ani. Omul a angajat-o pe Emma, o tânără de 27 de ani, ca să fie bona pentru fiica lui în vârstă de un an. Lucrurile au mers bine, până în ziua în care bărbatul a venit acasă și a descoperit ceva complet neașteptat în baie. Iată mai jos confesiunea făcută de bărbat pe o celebră platformă:

Citește și: Nuți, bona lui Bebeto Reghecampf, apariție rară la televizor. Cum arată acum și ce reacție a avut Anamaria Prodan când a văzut-o

„Sunt un tată singur și am angajat o bonă (Emma, 27 de ani) să aibă grijă de fiica mea atunci când sunt eu la serviciu. Condiția a fost să se mute la noi. Atunci când s-a mutat în casă am rugat-o să nu intre în dormitorul meu și nici în baia mea decât dacă este absolut necesar. Nu am vrut să par lipsit de respect și să îmi închid ușile, așa că m-am mulțumit s-o rog frumos să nu intre acolo.

Sunt un bărbat care ține la curățenie și las totul în ordine. În urmă cu vreo două luni am găsit un tampon în baia mea. Știam că bona mai folosește baia marea, dar abia atunci am realizat cu adevărat. Am întrebat-o dacă baia ei funcționează cum trebuie și mi-a zis că da, așa că am întrebat-o de ce a folosit-o pe a mea, deși o rugasem să nu facă asta. Și-a cerut scuze, mi-a zis că nu se mai întâmplă. I-am zis să-mi spună dacă e ceva în neregulă la baia ei, că putem rezolva. Peste două zile, același lucru s-a întâmplat și asta chiar m-a enervat. Iar s-a uitat la mine absentă și și-a cerut scuze. I-am zis să nu mai facă asta, căci altfel va trebui să anulăm contractual.

Citește și: Ce a putut să pățească magicianul Robert Tudor după ce a angajat o bonă care să aibă grijă de copiii săi: „S-a dat de gol”

Lucrurile iar au mers bine până când m-am întors mai devreme acasă și am găsit o cană de cafea goală, la mine pe noptieră. De data asta, când am luat-o la întrebări, nici măcar nu și-a mai cerut scuze, doar a stat acolo și s-a uitat la mine. Mi-am ieșit din minți și i-am zis că asta era singura mea rugăminte, să stea departe de spațiul meu intim, ca să nu mă simt prost fiindcă cineva umblă pe acolo. I-am zis că desfacem contractual și că îi plătesc banii pe care îi datoram până atunci. Mi-a zis că nu a furat nimic și că n-a făcut nimic rău, așa că o concediez degeaba”, a mărturisit bărbatul, care a dorit să afle dacă el a exagerat sau dacă și alte persoane îi dau dreptate, au informat cei de la mirror.co.uk.

Se pare că prietenii bărbatului ar fi râs de gestul făcut de el, însă nu puțini au fost internauții care au criticat bona pentru lipsa de respect și pentru faptul că nu a ținut cont de rugămințile bărbatului în repetate rânduri.