Nuți, bona lui Bebeto Reghecampf, apariție rară la televizor. Cum arată acum și ce reacție a avut Anamaria Prodan când a văzut-o

Nuți, bona care are grijă de familia Anamariei Prodan de peste 20 de ani, a apărut din nou pe micile ecrane ale telespectatorilor. Aceasta a fost prezentă în emisiunea lui Dan Capatos alături de impresară. Iată cum arată acum.

Nuți se numără printre cele mai cunoscute și apreciate bone din showbiz-ul românesc. Aceasta a intrat în familia Anamariei Prodan în urmă cu aproximativ 23 de ani și a avut grijă ce cei trei copii ai săi: Sarah, Rebecca și Bebeto.

De-a lungul timpului, impresara a legat o frumoasă relație de prietenie cu cea care i-a educat și crescut fiicele și fiul. Nuți a fost întotdeauna alături de vedetă. Mai mult, aceasta mergea și în vacanțe cu familia Anamariei Prodan.

Pentru că a dispărut de pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu ce mai face și cum arată bona lui Bebeto Reghecampf acum. Se pare că Nuți o să revină la televizor în noul show al impresarei de pe Antena Stars.

Mai mult, femeia care este considerată un membru al familiei de Anamaria Prodan a încântat telespectatorii cu o apariție rară în emisiunea lui Dan Capatos. Aceasta a luat prin surprindere pe toată lumea cu aspectul fizic de invidiat la 46 de ani.

Ce mai face și cum arată Nuți, bona lui Bebeto Reghecampf. Ce reacție a avut Anamaria Prodan când a văzut-o în platou

Impresara s-a bucurat foarte tare să o revadă pe bona lui Bebeto Reghecampf în platoul de la Xtra Night Show. Revederea a fost de-a dreptul emoționantă. Iată ce dezvăluiri au făcut cele două.

„Ea nu mai e bonă, e familia mea. Mergem peste tot, de 23 de ani este umbra mea. Copiii mei sunt copiii ei. Avea 23 de ani când a venit. A crescut copiii atât de frumos, cu frică de Dumnezeu și cu respect. Astăzi mă distrez foarte tare când văd cum se iau la harță. E un respect incredibil, a doua mamă. Eu mai mult plecată, Sarah a rămas de la șapte luni cu ea, iar Rebecca avea un an și jumătate. A venit lângă noi și nu a mai plecat!”, a povestit Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Nuți a povestit despre cum a cunoscut-o pe impresara. Se pare că cele două au simțit o conexiune aparte încă din prima clipă: „Printr-o cunoștință comună. Mi-a zis dacă pot să vin la Ana trei zile să o ajut cu fetele că o să plece soacra”.

„Eu am venit din America, nu știam nimic, și voiam să mă întorc în televiziune. Pierdusem de câțiva ani contactul cu lumea, cu realitatea din România. Am venit cu fetele și trebuia să plec la televiziune, soacră-mea pleca, și nu știam ce să fac cu cele mici. Am sunat un prieten din lumea fotbalului și mi-a recomandat-o pe Nuți”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

După cele trei zile de „proba” în care a avut grijă de cele două fiice ale sale, impresara nu s-a mai putut despărți de Nuți. Anamaria Prodan i-a propus bonei să rămână la București. Aceasta a acceptat imediat, fără să se gândească la faptul că viața ei se va schimba complet.

Nuți a venit și cu o veste neașteptată pentru telespectatori. Aceasta o să fie prezentă în noul show al Anamariei Prodan de la Antena Stars: Prodanca. Punct și de la capăt.