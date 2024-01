Un bărbat a decis să divorțeze de soția lui casnică, fiindcă o consideră leneșă. Ce i-a impus femeia să facă

Un bărbat a uimit oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că vrea să divorțeze de soția lui casnică, fiindcă e mult prea leneșă. Mesajul său a stârnit un val puternic de reacții.

Supărat de situația în care se află, un bărbat a dezvăluit faptul că a decis să divorțeze de soția lui. Omul a explicat faptul că, după ce muncește 80 ore pe săptămână pentru serviciu, mai muncește alte 24 de ore pe săptămână pentru a găti și a face treburile casei, fiindcă așa i-a spus soția să facă. Confesiunile bărbatului au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții de la oameni din întreaga lume.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat, la scurt timp după ce el și soția lui au devenit părinți. Se spune că venirea pe lume a unui copil schimbă complet dinamica unui cuplu, însă un bărbat a decis să divorțeze de soția lui, casnică, pe motiv că e prea leneșă și că face el prea multă treabă.

Sătul de situația în care a ajuns, omul și-a luat inima în dinți și a decis să facă public totul, pe o platformă cunoscută:

„Am devenit părinți după trei ani de căsnicie și am decis să îl dăm la creșă la șase luni. Dar când copilul a împlinit vârsta, soția mea a refuzat să meargă la serviciu și să ducă bebelușul la crelă. A spus că dacă eu aș munci maim ult, atunci ne-am permite să trăim cu un singur salariu. Am refuzat. Creșa e ceva normal. Dacă ar fi să muncesc doar eu, atunci aș ajunge la un număr mare de ore, aș deveni epuizat și nu aș mai avea timp să petrec alături de copil. I-am propus să lucrăm în ture diferite, dacă o sperie ideea de creșă, pentru a putea avea grijă pe rând de copil. A refuzat și asta și a spus că ea vrea să fie mereu cu copilul. A renunțat la serviciul pe care îl avea și a devenit casnică.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. A spus că și mamele casnice merită pauze, așa că am ajuns să muncesc 80 de ore pe săptămână la birou și alte 28 de ore pe săptămână făcând mâncare și alte treburi, în locul ei. Practic, am ajuns să stau cel mult 12 ore pe săptămână cu copilul. Dinamica asta mă afectează. Am încercat să comunic cu ea, dar degeaba. Facturile multe, volumul mare de muncă și faptul că nu stau mai deloc cu copilul meu mă supără. Am decis să divorțez (...). Încă de la început am convenit că nu ne putem permite să fie casnică, nu înțeleg de ce acum e diferit”, a fost confesiunea făcută de bărbat, potrivit mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au luat apărarea omului și au condamnat gestul femeii.