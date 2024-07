Un bărbat a decis să își ducă soția la restaurant, dar a rămas mască atunci când a văzut ce a scos femeia din geantă

Un bărbat a trăit o surpriză neplăcută atunci când a văzut ce a putut să scoată soția lui din geantă, chiar când se aflau la restaurant.

Aceasta este situația prin care a trecut un soț care și-a scos în oraș partenera. Omul a vrut să îi facă soției sale o surpriză, însă a ajuns să fie el cel surprins, dar nu într-un mod bun.

Bărbatul și-a scos soția la restaurant, alături de cei doi copii ai lor. Nu a durat mult și s-a trezit într-o situatie stânjenitoare.

Iată mai jos confesiunea făcută de bărbatul supărat din cauza situației ivite:

„În timpul mesei, soția mea l-a tot întrebat pe cel mic, de patru ani, dacă vrea ceva, însă copilul spunea mereu că nu vrea nimic. La un moment dat, soția mea a scos din geantă un cârnat în foietaj pe care îl cumpărasem de pe drum. I-am zis iemdiat să lase produsul deoparte. Are prostul obicei de-a crede că poate aduce mâncare cumpărată din altă parte la restaurant, fără ca cei de acolo să aibă ceva de zis în această privință.

Ne-am mai certat pe acest subiect și în trecut, dar mereu îmi spune că nimănui nu îi pasă că ea vine cu mâncare pentru copil în loc să comande și pentru el, mai ales fiindcă are patru ani copilul. Am insistat mai puternic și i-am explicat că problema nu e doar faptul că a luat cârnatul în foietaj din altă parte, dar mai ales că a ales să fluture alimentul în mijlocul unui restaurant vegan. Într-un final a înțeles, dar a fost deranjată și nervoasă până la finalul mesei. Și ce să vezi, când copilului i s-a făcut în sfârșit foame, acesta a mâncat o cantitate suficientă de mâncare atât din farfuria mea, cât și din farfuria soției, fără probleme. Nu înțeleg de ce a deranjat-o atât de tare gestul meu și atitudinea mea și de ce m-a jignit. Sunt eu persoana care exagerează sau chiar am dreptate atunci când spun că faptul că ai un copil nu înseamnă că poți face absolut orice gest”, a scris bărbatul pe Reddit, dornic să afle și părerile altora, au informat cei de la mirror.co.uk.

Nu puțini au fost cei care au dat dreptate omului și au spus că soția a fost cea care nu a reacționat potrivit în situația respectivă.