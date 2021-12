Un bărbat a găsit un câine pe stradă și l-a luat. Când a privit atent a găsit un bilet ascuns în zgardă. Ce a descoperit:

Lionel Vytialingam trăiește în Ipoh (Malaysia) și era o zi ca oricare alta atunci când a decis să facă niște cumpărături. Se întorcea acasă atunci când pe stradă a observat un câine care alerga speriat. Bărbaatul s-a dat jos din mașină și a prins cățelul. Când a privit mai atent, acesta a descoperit un bilet prins de zgarda animalului și ceea ce a urmat e complet neașteptat.

Lionel Vytialingam se întorcea de la cumpărături atunci când atenția i-a fost atrasă de un câine ce alerga haotic și speriat pe stradă, ca și când căuta ajutor. A coborât din mașină, l-a prins și s-a uitat atent la el. Acesta a fost momentul în care omul a descoperit un bilet prins de zgarda cățelului.

Bărbatul a luat bucata de hârtie, a despăturit-o și, după ce a citit, a făcut o descoperire la care nu s-ar fi așteptat.

„Ham! Bună! Numele meu e Siggy și sunt cel mai iubitor și atent câine pe care-l vei vedea vreodată. Stăpânul meu regretă faptul că trebuie să mă lase aici cu tine, dar nu mai poate să aibă grijă de mine de acum înainte. Îmi pare foarte rău pentru asta și sunt sigur că și lui îi pare rău.

Te rog, ia-mă acasă cu tine. Te rog, lasă-mă să fac parte din viața și din familia ta. Te rog, iubește-mă!

Sunt un câine din rasa goldendoodle, am cinci ani împliniți anul acesta și nu am fost castrat. Sunt foarte drăguț, nu am mușcat pe nimeni, niciodată! Sunt un bun câine de pază, care vas ta toată ziua în fața casei tale și va lătra la oricine vine în preajma ușii tale, până când îmi vei spune tu să mă opresc. Sau mă voi opri dacă voi cunoaște acea persoană. Și pot chiar să fac și niște trucuri!

Sper că mă vei accepta! Cu dragoste și niște lătrături, Siggy”, scria în biletul găsit de bărbat în zgarda câinelui de pe stradă.

Omul a povestit că a izbucnit în lacrimi după ce a citit mesajul și a descoperit povestea cățelului.

„Am experimentat mutle emoții, probabil că mulți se uitau ciudat la mine atunci, pe stradă. Nu știam ce fac, dar am luat câinele în mașină și l-am dus acasă. L-am hrănit, i-am făcut baie și i-am dat un culcuș unde să doarmă”, a dezvăluit omul, după această experiență, arată cei de la boredpanda.com.

Câinele găsit cu bilet la zgardă a fost ținut o vreme la bărbatul, apoi acesta a fost adoptat de către fratele său, care i-a oferit animalului o viață superbă și liniștită, în sânul familiei sale.

