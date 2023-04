Un bărbat a refuzat să împartă nota de plată la masă, pentru că „abia a mâncat ceva”. Ce s-a întâmplat apoi peste o săptămână

El a refuzat să-și pună partea sa de bani la, final, când i s-a adus nota de plată, la o masă unde au comandat cinci oameni. Iată cum și-a motivat bărbatul alegerea!

Citește și: Iluzie optică. Animalul pe care îl vezi pentru prima dată în imagine îți dezvăluie secrete ascunse despre personalitatea ta

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a refuzat să împartă nota de plată. Reacția internauților când au auzit povestea

Un bărbat a încins spiritele pe Internet, după ce a povestit cum a refuzat să împartă, în mod egal, nota de plată de la restaurant. Motivul a fost acela că „abia dacă a mâncat ceva”, scrie Mirror.co.uk.

Este o regulă nescrisă conform căreia oamenii fie plătesc pentru ceea ce au comandat personal, fie își împart nota de plată, în mod egal. Într-o discuție pe Reddit, un bărbat a explicat de ce nu a făcut niciuna dintre opțiunile menționate.

„Sunt eu prost pentru că nu vreau să contribui la nota de plată dacă abia am mâncat ceva?”, a scris el pe platformă.

Bărbatul a povestit cum că a fost invitat de un prieten, pe care îl numește „Sam”, la un restaurant din oraș, la care veneau și alți amici.

Cu toate acestea, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat ani de zile, dieta lui este una limitată, astfel că poate mânca doar anumite alimente.

„Am comandat supă de pește, dar imediat am avut o reacție fizică după ce am gustat, așa că nu am putut să termin. Dar i-am dat lui Sam porția mea. Am ajuns să comand un fel de mâncare cu jumătate din mâncare scoasă, care era practic doar o bucată de carne.

Citește și: Ce este creatura bizară cu corp de om și piele albastră din apropierea unui bazin. Localnicii susțin că au văzut lucruri ciudate

După ce mi-am pus deoparte mâncarea, a trebuit să stau peste o oră, așteptând ca prietenii mei să termine... Apoi Sam a primit nota de la chelner și a plătit cu cardul. Nu am văzut nota de plată, așa că l-am întrebat pe el. Cică totul era în regulă și că vorbim mai târziu despre asta, dar nu a mai fost menționată în discuție.

A trecut o săptămână. Apoi am primit un mesaj de la Sam cu o fotografie a chitanței. Nu mi-a atras atenția, dar știam deja că ăsta e modul lui de a-mi spune că trebuie să contribui și eu. Nota a fost de 180 de lire, iar bacșișul de 55, în total 235.

În ceea ce am comandat, supa era 15 lire, pe care nici nu am mâncat-o. Iar bucata de carne a fost încă 15. De asemenea, am băut doar apă în timp ce toți ceilalți au băut alcool. Așa că am trimis 30 de lire sterline, așa cum am crezut că e corect să fac.

Dar apoi Sam m-a întrebat, într-un mod pasiv-agresiv, dacă eu m-am uitat cu atenție. Țin minte că eram cinci persoane și mi-am dat seama că Sam voia să fie împărțită suma de bani în mod egal, nu cât am consumat.

Citește și: Test de inteligență. Doar persoanele cu un IQ ridicat pot găsi litera diferită în doar 11 secunde

Am trimis încă 20 de lire sterline, făcând contribuția mea de 50 de lire. Și acum lucrurile sunt destul de ciudate. Nu-mi place să mă cert pentru bani cu prietenii și familia. Așa că, personal, simt că cel mai bine este să refuz orice invitație viitoare de la Sam și să nu mănânc la restaurante pe care nu le cunosc”, a fost mesajul său pe Reddit.

Postarea tipului a strâns peste 850 de comentarii până în prezent, unde internauții s-au împărțit în tabere pro și contra.

„Cred că prietenul tău ți-a mâncat supa și a dat mai mult bacșiș, ca să nu îl faci de rușine”, a scris cineva.

„Sunt barman, de meserie, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care lasă bacșișuri mari, dar chiar și eu cred că este puțin ridicol”, a mai scris altcineva.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY