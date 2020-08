Un bărbat a urcat cu prietenii pe Vf. Moldoveanu cu bagaje și boxă din care răsună manele. Reacția Salvamontului: ”Să nu vă mirați când situații penibile sfârșesc urât”

Imaginile uimitoare au fost făcute publice pe Facebook, de către salvamontiștii din Argeș. În videoclipul care a devenit rapid viral se poate vedea cum bărbatul merge pe jos, cu un troler în mână din care cântă manele. În spatele lui, se află familia acestuia, care era încărcată de bagaje.

”Turism de munte in mileniul trei. Mirajul vârfului Moldoveanu, împins până la ridicol.Domnul cu trolerul a plecat de la Balea Lac spre Moldoveanu, așa cum îl vedeți, ca la aeroport! Familia cu „MP3-playerul gigant” era sub Budurii Văii Rele, cu gânduri mari…Ne gândeam să ridiculizăm momentele, dar… no comment… Să nu vă mirați când auziți povestite situații penibile, care au sfârșit urât”, scriu salvamontiștii pe Facebook.

Aglomerație pe Vârful Moldoveanu, la sfârșitul săptămânii