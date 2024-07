Un bărbat care a fost în moarte clinică timp de șapte minute a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo. Ce a spus

Un bărbat care a fost în moarte clinică timp de șapte minute și apoi și-a revenit a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo.

Aceasta este neobișnuita experiență prin care a trecut un om, la scurt timp după ce a intrat în moarte clinică. Potrivit dezvăluirilor sale, el a ajuns în lumea de dincolo și, când resuscitarea a reușit și a revenit la viață, el a povestit ce a văzut.

Un bărbat care a fost în moarte clinică timp de șapte minute și apoi și-a revenit a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo. Ce a povestit

Este vorba despre un bărbat care a predat astrofizica timp de 40 de ani și care, într-o zi, a suferit un stop cardiac și un accident vascular cerebral în același timp. Omul a fost dus de urgență la spital fiindcă avea dificultăți la respirare, iar la spital i s-a descoperit o hemoragie în plămâni. S-a declanșat stopul cardiac, urmat de accidentul vascular cerebral. Timp de șapte minute, omul a fost în moarte clinică și doctorii au încercat să îi salveze viața.

Citește și: O femeie a ajuns în comă din cauza unui sutien. Cum a fost posibil

Articolul continuă după reclamă

„Doctorii au avut nevoie de șapte minute ca să îmi poată face inima să pornească din nou. În tot acel timp, am avut și accidentul vascular cerebral din cauza lipsei de oxigen de la creier. M-am trezit intubat și semi-conștient și, la câteva zile distanță, după ce mi-am recăpătat simțurile și am fost iar conștient de mine și de ceea ce se întâmplă, am cerut detalii despre starea mea”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Omul care a fost în moarte clinică timp de șapte minute a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo, iar confesiunea lui a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

„Nu îmi e frică de moarte, absolut deloc. Am văzut trei elipse ovale, câte una pe rând, suspendate într-un spațiu negru. Păreau suspendate de un fir, dar nu erau, și aveau un punct comun de îngustare, ca și când erau prinse cu un inel invizibil. În interiorul și în exteriorul acestor elipse am văzut munți, cursuri de apă, păduri și nori.

Era totul atât de frumos, dar apoi totul a început să capete o nuanță galbenă. A dispărut totul, și a fost înlocuit de o a doua elipsă care avea un inel fierbinte de fier, atât de fierbinte încât curgeau bucăți de fier topit din acel inel. Scena s-a luminat brusc și a ieșit la iveală a treia elipsă care era acoperită cu nori frumoși, roz și bleu, așa cum sunt la răsărit și la apus. Atunci cred că a început inima mea să bată. Când mi-am revenit, acele trei elipse mi-au rămas fixate în minte, în memorie. Câteva zile mai târziu, când m-am trezit la viață, am corelat mirosul de fier cu mirosul de sânge, de când am făcut accident vascular cerebral. Totul a început să capete sens pentru mine. Asta e tot ce am văzut. Nu a fost vorba despre un tunel de lumina și nici despre vreo revedere cu cei dragi care au trecut în neființă. Cred că e o formă de visare pe care creierul o proiectează atunci când se produce fenomenul de moarte”, a mai spus omul.