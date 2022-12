Un bărbat se simțea rău și a sunat la Urgențe. I s-a spus că are indigestie, dar la spital medicii i-au dat un diagnostic crunt

Când a început să se simtă rău, un bătrân a sunat la serviciul online de Urgențe și a cerut ajutor. După ce i-au fost ascultate simptomele, cei de la Salvare i-au spus că, cel mai probabil, este vorba doar despre o indigestie. Când a ajuns la spital, ceva timp mai târziu, medicii i-au pus bărbatului un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Un bărbat se simțea rău și a crezut că are doar indigestie, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat un diagnostic crunt

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat pe nume Terrence Stone din Marea Britanie. Era o zi ca oricare alta atunci când acesta a început să se simtă rău, acuzând dureri în piept. A sunat la Urgențe și i s-a spus că, cel mai probabil, este vorba doar despre o indigestie.

Cei de la Salvare i-au recomandat să bea o cană cu apă caldă, să stea să se odihnească și să savureze un drops mentolat. Câteva săptămâni mai târziu, senzația de durere în piept i-a apărut din nou, dar mai intensă. Nu avea simptome de infarct, așa că nu s-a îngrijorat. A urmat o perioadă agitată, în care și-a dedicat timpul renovării casei și a lăsat starea neplăcută pe seama oboselii și a faptului că are vârsta de 70 de ani.

Și-a făcut totuși o programare la medic și, chiar când se afla în spital, bărbatul a început să se simtă rău. O asistentă a intervenit imediat și omul a fost supus unei serii de analize și investigații. Nu mică i-a fost surpriza atunci când medicii s-au întors cu un diagnostic crunt. Se pare că de fiecare dată când omul se simțea rău acesta nu avea indigestie, ci atacuri de cord (infarct). Mai mult decât atât, starea omului era foarte gravă și medicii i-au spus că va avea nevoie de un triplu bypass.

„Am ajuns de la o persoană foarte activă să stau toată ziua în scaun, făcând nimic. Am ajuns să am dureri de piept chiar și de opt ori pe zi. Doar să mă încalț putea să îmi dea un atac. Am fost nevoit să renunț la toate pasiunile mele. După acest triplu bypass am început să mă simt mai bine. Am putut să îmi reiau pasiunile de dinainte. Au trecut zece ani de la acea operație, am aproape 80 de ani și am ales să îmi petrec ultimul deceniu din viață, cel de după diagnostic, bucurându-mă de viață și fiind recunoscător celor care m-au salvat”, a dezvăluit Terrence Stone, potrivit celor de la metro.co.uk.

Azi, omul organizează strângeri de fonduri pentru o fundație dedicată afecțiunilor inimii. Povestea bărbatului a devenit virală și s-a transformat într-o adevărată lecție de viață pentru oameni din întreaga lume.

