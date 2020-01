Un creier uman a „supraviețuit” 2.600 de ani! Secretul descoperit de cercetători. „Ceva crud i s-a întâmplat acestei persoane'' – FOTO

Creierul din Epoca Fierului a fost observat în interiorul unui craniu găsit într-o groapă cu noroi, în timpul săpăturilor din zona Heslington, în 2008. Se estimează că acesta este unul dintre cele mai vechi descoperite în Marea Britanie, datând din perioada 673-482 î.Hr, potrivit Agerpres.

Când acest creier a fost descoperit, cercetătorii au fost interesaţi de modul în care ţesutul delicat a fost conservat. Materia cenuşie a fost singurul ţesut moale ce s-a conservat în craniu.

Într-un studiu recent, publicat în Journal of the Royal Society Interface, o echipă de cercetători care a petrecut un an studiind proteinele strâns pliate care au permis starea atât de stabilă în care a fost găsit ţesutul cerebral, descrie că a descoperit faptul că acesta şi-a recăpătat multe dintre trăsăturile unui ţesut cerebral normal, viu.

Cercetătorii de la University College London (UCL) au explicat că acele substanţe ce ţin materia cerebrală la un loc, în special proteine, se pot plia strâns formând structuri foarte stabile, numite agregate. Odată desfăcute - un proces care a durat un an - aceste proteine îşi reiau multe dintre caracteristicile întâlnite de obicei la un creier normal, viu.