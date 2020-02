Un cuplu de francezi, îndrăgostiţi de Maramureş, s-au mutat definitv la poalele Munţilor Gutâi

Francezii au început să organizeze curse cu sănii trase de câini aduşi din Groenlanda şi, chiar dacă pare ca astfel de aventură nu ar fi pe placul românilor, s-a dovedit o idee de succes. În clipa de faţă, cei care vor să trăiască o asemenea experienţă trebuie să-şi facă, din timp, programare.

O familie cu aceleaşi pasiuni. Aşa i-am putea descrie pe Laurent şi Helene Cruz. Amândoi iubesc câinii. Iar din plăcere au dat viaţă unei afaceri de succes, chiar la noi în ţară. Organizează curse cu sănii trase de câini husky.

Francez: Din 1992, am câini şi fac această activitate şi în Franţa, dar între timp am schimbat câinii pentru că au îmbătrânit. Am luat alţi câini, iar cel mai bătrân are trei ani şi cel mai tânăr zece luni.