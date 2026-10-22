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Un cuplu de influenceri s-a trezit cu un șarpe uriaș și veninos în sufragerie. Imaginile care au devenit virale | VIDEO

Descoperă ce reacții au avut cei doi influenceri atunci când au descoperit că au un șarpe în sufragerie. Întregul moment a fost filmat și a devenit viral.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 14:37 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 14:57
Descoperă cum s-a terminat întreaga întâmplare | capturi instagram
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Ceea ce trebuia să fie o seară liniștită pentru un influencer și partenera lui s-a transformat rapid într-o amintire neplăcută. Cei doi au descoperit în sufragerie un șarpe cu clopoței și întregul moment a fost filmat. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale. Vezi tot clipul video în rândurile de mai jos.

Un cuplu de influenceri s-a trezit cu un șarpe uriaș și veninos în sufragerie și a filmat totul. Imaginile care au devenit virale

Totul a început atunci când unul dintre ei a observat faptul că ceva se mișcă prin cameră. Cei doi s-au uitat mai atent și au realizat că lângă șemineul din sufragerie se află un șarpe cu clopoței, o reptilă de mari dimensiuni și veninoasă. Așa cum era de așteptat, cei doi s-au speriat.

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În clipul video publicat de Lee Foss pe pagina sa oficială de Instagram, se vede reptila se târăște pe podea, de-a lungul peretului cu șemieul. Fără să stea pe gânduri, pimul pas făcut de influencer a fost să ia câinele și să îl scoată din încăpere. Apoi, iubita acestuia a pus mâna pe telefonul mobil și a sunat 911, serviciul de urgențe. Se poate vedea cât se poate de clar faptul că cei doi s-au speriat din plin de prezența reptilei.

Filmarea publicată pe Instagram a adunat mai bine de șase sute de mii de vizionări, mii de reacții și sute comentarii.

În destul de scurt timp, o echipă specială s-a deplasat la fața locului și a intervenit cu prudență și precizie pentru a elimina reptila periculoasă din casă. Viețuitoarea a continuat să se zbată în cleștele celor care au intervenit, lucru ce a speriat-o din plin pe tânăra din filmare. Șarpele cu clopoței a fost ulterior eliberat în natură, într-un loc sigur și departe de oameni.

„Eu nu aș mai dormi niciodată liniștit în casa aceea”, „Se mută Amazonul la voi”, „A venit și el pentru o gustare”, „Ce nebunie”, „M-aș muta instant”, iată doar o parte dintre numeroasele reacții avute de internauții care au văzut clipul video cu șarpele veninos strecurat în casa influencerului.

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