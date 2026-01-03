Antena Căutare
Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află reptila camuflată

Un bărbat a observat un șarpe perfect camuflat printre frunze și l-a pozat, iar imaginea a devenit o iluzie optică de senzație. Tu poți vedea reptila?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 18:21 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 23:40
Vezi iluzia optică de mai jos și găsește șarpele dintre frunze | sursa foto: Profimedia

Într-o zi de toamnă, un bărbat se plimba undeva prin natură atunci când a descoperit un șarpe, perfect camuflat printre frunze. L-a pozat și a publicat imaginea pe internet, provocându-i pe internauți să încerce să descopere unde se află reptila. Tu o poți vedea? Privește atent poza de mai jos și încearcă să găsești răspunsul cât mai rapid cu putință.

Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află reptila camuflată

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine.

Provocarea poate părea simplă la prima vedere, dar apoi te vei convinge că nu e chiar așa. Trebuie să te uiți cu multă băgare de seamă la fotografia de mai jos și să încerci să îți dai seama unde s-a ascuns șarpele, de fapt. Dacă reușești să vezi ușor reptila, atunci acest lucru înseamnă că ai o privire ageră, ca de vultur. Vietatea, deși nu este ascunsă deloc, se camuflează perfect printre frunzele uscate ce formează un covor des pe sol.

Citește și: Iluzie optică virală! Privește poza și descoperă unde se află pisica, de fapt. Animalul nu e deloc ascuns. Care e răspunsul

Un bărbat se plimba liniștit atunci când a remarcat reptile. Fascinat de cât de surprinzătoare este natura uneori, el a pozat șarpele și a publicat imaginea pe Reddit, provocându-i pe internauți să găsească reptila. Unii au reușit din prima, alții s-au chinuit ceva mai mult.

Dacă și tu vrei să îți testezi spiritul de observație, atunci privește cu multă băgare de seamă imaginea și încearcă să descoperi unde se află șarpele. Îți dăm și un indiciu: privește în zona de jos a imaginii.

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește umerașul de pe covor în cel mult 15 secunde. Unde se află obiectul. Nu e deloc ascuns

imagine cu sarpe in frunze

Dacă inițial totul a părut extrem de simplu, iată totuși că o simplă fotografie realizată în natură, într-o zi cât se poate de obișnuită, s-a transformat într-o adevărată provocare pentru oameni din întreaga lume. Nu puțini au fost cei care au încercat să găsească soluția, însă doar cei cu privire ageră au reușit să vadă șarpele în doar câteva secunde.

O tânără se simțea rău și a crezut că e balonată din cauza mâncărurilor de sărbători. Ce diagnostic a primit și ce avea,...
