Un indian de Cartea Recordurilor! A rezolvat aproape 2.500 de cuburi RUBIK în doar 24 de ore, cu o singură mână. Video incredibil cu tânărul "în acţiune"!

Tânărul spune că a început să rezolve cuburi Rubik urmând instrucţiunile unui prieten când era copil şi că a devenit interesat să transforme hobby-ul în participări la competiţii în 2014. El a spus că a urmărit tutoriale pe YouTube pentru a reduce timpul mediu de rezolvare a unui cub la circa 10 secunde.

"În competiţii am avut o medie de 15 secunde, iar o dată acasă am ajuns chiar la o medie de 10 secunde, recordul meu de până acum. Când am ştiut că pot să fac asta, am fost sigur că pot depăşi recordul", a declarat Sai pentru The News Minute despre recordul său de rezolvat cuburi cu o singură mână.