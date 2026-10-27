Un influencer român a mers în jungla din Peru pentru a încerca ayahuasca. Ce a povestit despre experiența trăită

Un tânăr a mers în Peru pentru ceremonia de ayahuasca. Ritualul are loc, de regulă, după-amiaza sau seara, iar participanții sunt așezați pe saltele. Valentin a povestit că primele efecte au apărut după câteva minute și a recunoscut că a existat un moment în care nu a știut ce se întâmplă cu el.

Valentin a mers în jungla din Peru pentru a participa la ceremonia de ayahuasca. Tânărul spune că nu recomandă nimănui să facă asta și că doar și-a împărtășit experiența.

Cum a fost pregătirea pentru ritualul de ayahuasca

Tânărul a povestit că li s-a recomandat participanților să nu mai mănânce deloc cu câteva ore înainte de ritual.

Cei care au făcut ritualul au fost duși într-o colibă, numită Maloka, unde se face ceremonia. Participanții sunt așezați în cerc, pe saltele, iar mai apoi toți beau ayahuasca. Ulterior, se sting lumânările, iar șamanii continuă să cânte. Valentin a recunoscut că după în acel moment a simțit teamă.

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Cum s-a simțit după ceremonie

Valentin spune că a început să experimenteze o senzație ciudată în corp, de electricitate, și că acela a fost momentul în care nu știa ce se întâmplă cu el.

Tânărul a vorbit și despre halucinațiile vizuale din acel moment, însă spune că nu a înțeles foarte multe. Drumul până la baie, care se afla în apropiere, i s-a părut o eternitate din cauza simptomelor.

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