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O româncă a petrecut două săptămâni în Peru și a dezvăluit ce trebuie să știe turiștii înainte de vacanță. Ce a surprins-o

O româncă a petrecut două săptămâni în Peru și a oferit mai multe sfaturi pentru turiștii care sunt tentați să meargă în vacanță acolo.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 14:08 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 14:10
Sfaturile pot fi utile pentru oricine dorește o călătorie de succes în Peru | Shutterstock
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Peru e una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din lume, cu celebrul Machu Picchu în fruntea locațiilor căutate de turiști.

Dar, înainte să pornești într-o vacanță, trebuie să iei în considerare mai mulți factori. Recent, o româncă a petrecut 2 săptămâni în Peru și a publicat pe contul de Instagram mai multe sfaturi pentru turiști.

Ea a oferit sfaturi practice, legate de bilete și cazare, dar și laude la adresa gastronomiei locale.

Concluziile ei după călătoria din Peru au strâns peste 1.000 de aprecieri și numeroase comentarii.

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O româncă a petrecut două săptămâni în Peru și a dezvăluit ce trebuie să știe turiștii înainte de vacanță

După ce a petrecut 2 săptămâni în Peru, românca a vorbit despre experiența ei și ce le recomandă celor care vor să viziteze această țară.

Printre cele mai surprinzătoare detalii se numără temperaturile scăzute din zonă și cum trebuie să se pregătească turiștii pentru o astfel de călătorie.

Ea a vizitat inclusiv celebrul Machu Picchu, care e vizitat de peste 1 milion de oameni în fiecare an. Potrivit UNESCO, Machu Picchu se află la o altitudine de 2.430 de metri, în mijlocul unei păduri montane tropicale. E o dovadă a ingeniozității imperiului incaș în perioada sa de glorie, cu numeroase terase și rampe.

Dar ajungerea la Machu Picchu nu e atât de ușoară pe cât cred mulți. Potrivit româncei, „își merită toată popularitatea” și e cel mai spectaculos loc în care a fost până acum.

Pentru a te bucura de întreaga experiență, ea recomandă „să optați pentru 2 trasee, unul panoramic și unul care vă poartă efectiv prin cetate”. Tot legat de celebrul Machu Picchu, biletele se epuizează foarte repede, așa că ea le-a cumpărat cu 4 luni înainte.

Recent, Ministerul Culturii din Peru a eliminat rezervările în avans ale biletelor pentru sit, scrie Euronews. Călătorii vor avea de acum la dispoziție doar 15 minute pentru a finaliza achiziția pe site-ul oficial de bilete, Tu Boleto, înainte ca rezervarea să fie anulată și reintrodusă în circulație.

Noul sistem înseamnă, de asemenea, că sunt disponibile doar bilete nominale, astfel încât actul de identitate trebuie să coincidă cu datele de pe bilet dacă dorești să intri la Machu Picchu.

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Modificarea a fost făcută pentru a se asigura că „disponibilitatea afișată pe platformă corespunde biletelor care pot fi achiziționate efectiv de către public”, potrivit Ministerului Culturii.

Nu există modificări privind limita strictă a numărului de vizitatori ai cetății Machu Picchu. Aceasta e stabilită la 5.600 în sezonul de vârf și 4.500 în sezonul scăzut.

Zilnic sunt disponibile 1.000 de bilete pentru achiziție la casa de bilete DDC-Cusco din Machupicchu Pueblo. Acestea sunt valabile pentru utilizare în ziua următoare cumpărării.

„Pentru accesul pe majoritatea traseelor turistice se achită o taxă de intrare, care contribuie la susținerea comunităților locale. Se plătește CASH,” a scris ea pe Instagram.

Temperaturile scad semnificativ

Potrivit româncei, un factor foarte important de care trebuie să ții cont dacă vizitezi Peru e temperatura scăzută, care poate afecta programul, dar și cazarea.

În primul rând, „aici toate activitățile se întâmplă foarte de dimineață, cu trezire la 3-4, pentru că odată ce apune soarele este foarte frig”, a scris ea pe Instagram.

Tot legat de frig, ea recomandă turiștilor să verifice dacă există calorifer în cazarea aleasă în Cuzco, tocmai pentru că temperaturile scad semnificativ în timpul nopții.

Când vine vorba de cazare, ea recomandă să te documentezi bine înainte să rezervi o ședere, pentru că există o discrepanță semnificativă între cartiere.

Altitudinea poate deveni o problemă

„Nu e de glumă cu altitudinea,” a scris ea pe Instagram. „Noi am luat medicamente prescrise de medic și chiar și așa ne-am simțit foarte obosiți. Toate drumețiile au fost GRELE.”

Problemele de acomodare la atitudine sunt cunoscute și pot deveni o provocare pentru turiști, mai ales în Cusco, scrie Inca Trail.

La aproape 3.400 de metri deasupra nivelului mării, vizitatorii pot să simtă efectele răului de altitudine, cunoscut local sub numele de soroche. Există, însă, câteva sfaturi utile care te pot ajuta.

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Răul de altitudine apare atunci când organismul nu se adaptează suficient de rapid la nivelurile scăzute de oxigen de la altitudini mari. Simptomele comune includ dureri de cap, amețeli, greață și oboseală.

Experții recomandă să îi permiți corpului tău să se adapteze treptat la altitudine câteva zile, să te hidratezi corespunzător și să încerci ceaiul de coca, un remediu local. În plus, e recomandat să eviți mesele copioase în primele zile și să dormi suficient.

Există și opțiunea unor medicamente, pentru care trebuie să vorbești cu medicul tău înainte de călătorie.

Cultura locală impresionează

Turista a fost impresionantă de cultura locală, mai ales de mâncare, care a fost delicioasă. În plus, a descoperit și „cafea bună peste tot”.

Un factor important e limba locală. Cum puține persoane din Peru vorbesc engleză, ea recomandă să înveți câteva fraze comune în spaniolă, pentru a te descurca mai ușor.

Ea a concluzionat că întreaga experiență a fost „un vis devenit realitate”. Comentariile la imagini au susținut aceeași concluzie, pentru că „merită tot efortul financiar ca să ajungi”, potrivit unei utilizatoare.

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