Un reporter transmitea în direct informații atunci când a început să privească fix și să repete cuvinte. Ce a pățit

Aceasta este întâmplarea prin care a trecut un reporter, chiar în timp ce se afla într-o transmisiune în direct. Femeia oferea informații despre un subeict din jurnalul de știri atunci când a început să se simtă rău. Camerele de filmat au surprins exact ce s-a întâmplat, iar imaginile au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Un reporter transmitea informații pentru jurnalul de știri atunci când i s-a făcut rău, în direct. Ce au surprins camerele de filmat

Jessica Robb este reporter la un post de știri canadian din Edmonton. În clipul video apărut pe net se poate vedea cum prezentatoarea din platou ia legătura cu reporterul și tânăra începe să ofere detalii și informații despre un subiect din jurnal. Inițial, ea este zâmbitoare și relaxată și pare stăpână pe situație.

Apoi, la un moment dat, în timp ce vorbea, ea începe să repete anumite cuvinte, ca și când i-ar fi greu să își găsească vorbele. Situația devine și mai îngrijorătoare atunci când camerele de filmat o surprind cum i se schimbă expresia feței și privirea se fixează pe un punct.

„Nu mă simt bine”, a fost replica tinerei care era în direct, la jurnalul de știri, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Acesta a fost momentul în care camerele de filmat s-au oprit și a fost reluată transmisiunea cu platoul, acolo unde prezentatoarea a dat dovadă de prezență de spirit și a asigurat publicul că reporterul nu este singur, ci are pe cineva alături care să îi ofere ajutor.

Câteva ore mai târziu, atât cei de la postul de știri, cât și Jessica Robb, au transmis mesaje pe Twitter prin care au oferit asigurări că totul este bine și că urgența medicală a fost rezolvată, fiind vorba doar despre ceva temporar și deloc îngrijorător.

Ulterior, tânăra a ales să își facă profilul de Twitter privat și asta i-a pus pe mulți pe gânduri, însă a venit ulterior și răspunsul, printr-un mesaj publicat tot de Jessica Rob.

„Pentru toți cei care mi-au trimis mesaje de încurajare și urări de bine, vă mulțumesc. A fost copleșitor, vă mulțumesc și să știți că apreciez din plin fiecare mesaj. Am primit, de asemenea, și mesaje de hărțuire și ură, ce au avut la bază tot felul de teorii false cu privire la motivul incidentului prin care am trecut. Nu am de gând să îmi fac publice ifnormațiile ce țin de cazul meu medical, dar vă asigur că nu există motive de îngrijorare. Cine îmi înțelege istoricul medical va găsi o explicație logică pentru toate cele întâmplate. Pot confirma totuși că situația nu are de-a face cu vaccinul Covid-19”, a dezvăluit reporterul ulterior.

Imaginile surprinse de camerele de filmat au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții.

