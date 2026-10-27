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Un român a ieșit la o întâlnire romantică în Italia și a vrut să plătească nota cu bonuri de masă. Ce a urmat

Un român a ieșit la o întâlnire romantică în Italia și a vrut să plătească nota cu bonuri de masă. Cum a reacționat femeia cu care ieșise la date.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 10:26 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 10:26
Un român a ieșit la o întâlnire romantică în Italia și a vrut să plătească nota cu bonuri de masă | Profimediaimages.ro
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O întâlnire romantică în Italia s-a transformat într-un moment neașteptat pentru un român, după ce acesta a încercat să achite nota de plată cu bonuri de masă. Gestul său a stârnit o situație pe care, cel mai probabil, nu o anticipase. Ce s-a întâmplat.

Un român a ieșit la o întâlnire romantică în Italia și a vrut să plătească nota cu bonuri de masă. Ce a urmat

Final neașteptat al unei întâlniri romantice în Italia. Luca, un român stabilit în Italia a povestit că seara a început foarte bine cu femeia pe care o scosese la date. Cei doi au avut multe lucruri de discutat, au glumit și au descoperit că au mai multe lucruri în comun. Totul părea să meargă perfect, până în momentul în care a venit nota de plată.

Luca spune a vrut să achite consumația cu bonuri de masă, mai ales că restaurantul accepta acest tip de plată. Reacția femeii cu care ieșise la cină l-a luat însă prin surprindere. Aceasta l-ar fi întrebat de ce vrea să o pună într-o situație jenantă și i-ar fi reproșat că nu folosește un card bancar. În cele din urmă, femeia s-a ridicat de la masă și a plecat.

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Bărbatul a povestit întreaga întâmplare într-un videoclip publicat pe Instagram și a recunoscut că că regretă faptul că nu va mai exista o altă întâlnire, pentru că au găsit lucruri în comun și au avut subiecte de conversație, iar atmosfera părea una relaxată.

„Mă întorc de la un date. Cu siguranță, din păcate e primul și ultimul date cu această femeie. Zic din păcate, pentru că na, am hotărât să luăm cina împreună, totul a decurs foarte bine, am avut glume de spus fiecare dintre noi, multe de povestit, am găsit foarte multe lucruri în comun pe care le avem, până când a venit nota de plată”, a povestit Luca pe Instagram.

De ce s-a supărat femeia când a văzut că Luca vrea să plătească folosind bonuri de masă

Potrivit spuselor bărbatului, femeia a reacționat imediat ce a observat cum intenționa acesta să achite nota. În loc să accepte alegerea lui, aceasta i-ar fi reproșat că o pune într-o situație rușinoasă în fața ospătarului.

„Când a venit nota de plată eu am întins mâna să iau nota de plată, iar ea a început să îmi spună ... dar ce face domne, vrei să mă faci de râs? Cu ce te fac femeie de râs?”, a povestit bărbatul.

Luca a explicat că avea bonuri de masă și că le-a folosit pentru că localul accepta această modalitate de plată.

„Păi nu te uiți cu ce plătești? Eu scosesem bonurile de masă să plătesc pentru că acolo, na, restaurantul acela primea bonuri de masă. N-ai și tu o carte bancară cu care să plătești? Vrei să mă faci de râs aici, față de ospătar?”, a relatat povestit bărbatul despre reacția femeii.

Femeia s-a ridicat de la masă și a plecat. Cum a reacționat românul

Discuția nu s-a încheiat cu o simplă neînțelegere. Potrivit lui, femeia pe care o scosese la întâlnire s-a ridicat de la masă și a plecat.

„S-a ridicat și a plecat. Domne, eu nu înțeleg chestia asta. Băi fraților, dacă vi se spune 50 - 50 la sută vă supărați, dacă plătim, tot vă supărați că trebuie să alegeți voi cu ce să plătim de fapt. Nu știu, nu înțeleg, habar n-am”, a spus Luca.

După experiența pe care a povestit-o în mediul online, Luca a mărturisit că nu își mai dorește să o întâlnească pe femeia respectivă.

„Oricum, dacă vede acest videoclip sper să nu o mai întâlnesc niciodată pe stradă”, a încheiat el.

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